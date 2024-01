Alzira fou una de les primeres poblacions valencianes que constituí oficialment el seu cos de guàrdia municipal propi i, així, el pròxim 29 de gener es compliran cent cinquanta anys des de que l’Ajuntament d’Alzira –davall l’alcaldia del republicà José Dolz Martí de Veses– acordara que «En lo sucesivo se les llame Guardias Municipales a los vigilantes de esta población». En escassos tres mesos, s’aprobà i es constituí el cos policial i s’establí també el seu primer reglament d’organització i funcionament. Fins a eixe moment –29 de gener de 1874– eren els vigilants nocturns –anomenats popularment serens– i alguns vigilants diürns, els encarregats de garantir la tranquilitat dels alzirenys i alzirenyes a la vila, mentre que al terme era la guarda rural l’encarregada d’eixa funció.

En el transcurs dels anys el cos policial alzireny ha sigut conegut oficialment –i de manera cronològica– amb el nom de Guàrdia Municipal, Policia Urbana, Policia Municipal i, en l’actualitat, amb la denominació de Policia Local. La policia alzirenya començà el seu treball de servici públic en el vestíbul d'entrada de la casa consistorial al carrer de Sant Roc 6, fins que en el mes de setembre de 1997 la seu policial fou traslladada al número 12 del mateix carrer, a la coneguda Casa dels Martínez. El trasllat de les dependències policials hagué de fer-se necessàriament, i de manera provisional, arran de les deficients condicions que presentava la primitiva ubicació. Eixa provisionalitat durà quasi vint-i-sis anys, en concret, fins el 13 de març de 2023, data històrica d’inici de les activitats policials en l’actual edifici de l’avinguda del Pare Pompili 15, davall l’alcaldia de Diego Gómez i la regidoria de Sara Garés. L’arquitecte municipal Miguel Vila dissenyà i dirigí la construcció d’este modern edifici d’última generació. Finalment, esta nova i innovadora Central de Policia fou objecte de visita oficial de les corresponents autoritats el 29 de març de 2023.

Cal assenyalar la rellevància que sempre han tingut els cossos de Policia Local en la disciplina del trànsit urbà. Arran de l’aprovació del Codi de la Circulació l’any 1934 i l’augment de la circulació de vehicles per les vies públiques, el 27 de novembre de 1935 es creà la Secció de Trànsit de la policia alzirenya que exercí les seues funcions fins als primers anys setanta del segle passat. La Secció Motorista de Trànsit de la Policia Municipal d’Alzira –una de les primeres creades en territori valencià– es constituí el 2 de novembre de 1964 i estigué activa fins a l’1 de gener de 2004. També la Guarda Rural desenrotllà el seu servici en paral·lel amb la Guàrdia Municipal durant molts anys fins que, finalment, el 15 de desembre de 1998 els últims cinc guardes rurals accediren al Cos de la Policia Local d'Alzira.

Cal recordar també la celebració del quaranta aniversari de la incorporació de la dona al cos policial de la nostra ciutat. L’acte de reconeixement fou al saló històric de plens del consistori municipal el 18 d’octubre de 2021 on s’atorgà la Insígnia de Plata de la Ciutat a totes les integrants femenines, en eixe moment, del cos policial. Després del corresponent procés selectiu, el 16 d'octubre de 1981 prengueren possessió dels seus càrrecs les dos primeres dones: Milagros Martínez i Ana Calatayud. En l’actualitat són vint les dones que formen part de la plantilla.

A nivell col·lectiu el cos policial alzireny ha sigut objecte de diverses mencions i reconeixements públics. Així, consta documentat com el 15 de juliol de 1893 el Ple de l’Ajuntament acordà una felicitació per «la aprehensión de gran número de criminales causantes de un gran número de robos, devolviendo la tranquilidad perdida». Han sigut nombroses les mencions, no obstant aixó, destacarem les més contemporànies com la del 13 d'abril de 2007, on el Cos de la Policia Local d'Alzira fou distingit amb la Creu al Mèrit Policial de la Generalitat amb Distintiu Blau «com a reconeixement a la intensa implicació personal i professional dels seus membres en la seua missió de defensa i protecció dels drets i llibertats públiques». També, el 4 de març de 2015, es concedí a les dones integrants del cos policial alzireny la Insígnia de la Igualtat de l'Ajuntament d'Alzira; i, finalment, també li fou atorgada al Cos de la Policia Local d’Alzira la Insígnia d’Or de la Ciutat d’Alzira el 29 de desembre de 2021 arran de la investigació duta a terme pels autors d’este article i plasmada posteriorment al llibre «La Policia Local d’Alzira. La seua història des de 1874», obra que fou presentada en acte públic a la ciutat el 6 d’octubre de 2022 amb la presència de personalitats, autoritats, membres del cos, familiars i públic en general. Este cicle de fets i reconeixements públics propicià que el 25 de gener de 2023 el Ple de l’Ajuntament declarara oficialment el dia 29 de gener com el «Dia de la Policia Local d’Alzira».

Enguany –davall l’alcaldia d’Alfons Domínguez, la regidoria de Gemma Alós i el comandament de Jorge Iglesias com a comissari en cap– es durà a terme la primera celebració del «Dia de la Policia Local d’Alzira» i també del 150 aniversari de la creació del cos policial alzireny. Durant estos cent cinquanta anys d’existència els seus membres han entregat l’ànima en servir i protegir, a més d’ajudar als alzirenys i alzirenyes a superar guerres, riuades, pantanades i pandèmies i, així, amb la seua dedicació i professionalitat, han aconseguit, al llarg del temps, la consideració i el reconeixement dels seus veïns i veïnes.