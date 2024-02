Compromís ha aceptado la oferta planteada por el Partido Popular, que gestiona el Ayuntamiento de Carcaixent con solo seis de los 21 concejales del consistorio, y ayudará a desbloquear el presupuesto, que lleva años congelado por la dificultad de formar mayorías que permitan estabilizar la gestión municipal. Los cuatro concejales nacionalistas aprobarán las cuentas municipales si la alcaldesa se compromete a reurbanizar la calle Julià Ribera según el proyecto elaborado por el último gobierno progresista y si mantienen los importes de las partidas relacionadas con Cultura, Educación, Juventud, Normalización Lingüística o la Feria Modernista.

«Somos conscientes que Carcaixent necesita un presupuesto, pero no a cualquier precio y Compromís está dispuesto a colaborar en la elaboración de unas cuentas intrínsecamente ligadas a un determinado proyecto de ciudad, a la eficacia y a la solvencia en la hora de atender las necesidades de los vecinos». Por ello, también reclama recursos para mejorar infraestructuras de los colegios José María Boquera y Navarro Darás «que las nuevas políticas autonómicas están poniendo en peligro», enfatiza la coalición valencianista.

Su objetivo también es solicitar al PP que se instalen placas solares para el autoconsumo en colegios y edificios municipales, así como el impulso en las comunidades energéticas locales «para abaratar y democratizar el acceso a la energía de la ciudadanía».

«Diálogo y convivencia»

El portavoz de Compromís, Enric Casassús, apela a la responsabilidad: «Como no nos cansamos de repetir durante la campaña electoral, nuestra apuesta será siempre el diálogo, el progreso y la convivencia. Ni la sumisión ni el bloqueo han formado parte nunca de nuestros planes». La coalición naranja sufrió las consecuencias del obstruccionismo político en las dos últimas legislaturas y parece dispuesto ahora a no aplicar a sus adversarios una receta que solo conduce a la parálisis.

La coalición reivindica su legado y apela a la responsabilidad para no evitar cuatro años más de obstruccionismo

La ayuda que preste Compromís facilitará el desbloqueo pero tampoco será suficiente para aprobar el presupuesto. Al menos faltará otro voto. «Si con seis votos no se puede aprobar ningún presupuesto, somos conscientes de que cuatro no será suficientes para aprobar una propuesta de máximos», admite Casassús, que también alerta de que su grupo nunca renunciará a sus principios. «Compromís tendrá muy presente el programa, el ideario y lo que nosotros consideramos el interés común. Así mismo, no renunciaremos a ninguno de los proyectos que creamos fundamentales para el progreso y el bienestar colectivo», relata.

Reducción de la deuda

El colectivo reivindica los beneficios de su legado. «Gracias a la buena gestión económica realizada en el área de Hacienda durante los gobiernos de Compromís (2015-2023) será posible negociar un presupuesto», reivindica en referencia a la reducción de la deuda, la amortización anticipada de capital e intereses de los préstamos y el saneamiento de las cuentas municipales. «Esa mejora económica abre una oportunidad para elaborar y, si se consigue la mayoría suficiente, aprobar un presupuesto realista», concluye.