Febrero deja en la Ribera temperaturas hasta 3,2 grados más altas de lo normal

El tercer febrero más cálido en la Comunitat Valenciana desde hace más de 70 años dejó en la Ribera temperaturas hasta 3,2 º C más altas de lo normal, según los datos del avance climatológico elaborado por la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El observatorio de Turís es el que registró la anomalía térmica más acusada con una temperatura media de 13,7 º C cuando la referencia que marca el promedio del período 1991-2020 es de 10,5 º C. Por otra parte, la escasez de lluvia en un mes seco en el conjunto del territorio valenciano deja en la Ribera déficits de precipitaciones de hasta el 90 % y, en este caso, también fue Turís donde se produjo la mayor anomalía ya que el pluviómetro apenas recogió 3,4 l/m² cuando el registro que se considera normal es de 32,9 litros.

Todos los observatorios de la Ribera que figuran en este informe ofrecen déficits de lluvia que superan la media autonómica mientras que, por lo que respecta al análisis de la temperaturas, las mayores anomalías se localizan hacia el interior. La delegación territorial de Aemet califica el mes como muy cálido y seco en el conjunto de la Comunitat Valenciana tras comprobar que la temperatura media fue 2,9 º C más alta de lo normal (11,8 º C cuando el promedio histórico es de 8,9 º C) mientras que, en el apartado de las precipitaciones, la estadística revela un déficit del 64 % con apenas 11,9 l/m² cuando el promedio del período de referencia es de 33,3.

Todos los observatorios de la red de Aemet en la Ribera superan la media autonómica de déficit de precipitaciones

La estación meteorológica de Montserrat es junto a la de Turís la que mayores anomalías presenta, ya que la temperatura media fue 3 º C superior a la que se considera normal, mientras que los apenas 4,4 l/m² recogidos en todo el mes representan un déficit del 88 %.

Las anomalías se suavizan en el resto de observatorios de la comarca. Por lo que respecta a las temperaturas, los 15,5º C de media registrados en Sumacàrcer suponen 2,8 º C más de lo que se consideraría normal mientras que la anomalía fue en Carcaixent de + 2,2 º C al registrar 14,4 º C de media frente a los 12,2 º C que marca la referencia climática.

Por lo que al déficit de lluvia se refiere, la estación de Sumacàrcer es la que presenta una mayor anomalía por detrás de las de Turís y Montserrat ya que los 6,9 l/m² recogidos se traducen en un déficit del 86 %, mientras que en Alzira el déficit fue del 84 %; en el valle de la Casella, el observatorio que suele presentar los acumulados de lluvias más elevados del año, fue del 77 % con apenas 11,4 l/m², el déficit fue del 73 % en Carcaixent y del 70 5 en Polinyà de Xúquer, con 11,7 litros, lo que representa el acumulado más alto del mes de entre los observatorios de la comarca que aparecen en el informe de Aemet.