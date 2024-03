La asamblea del PSPV de Alzira ha escogido a los tres delegados que representarán a la formación local en el congreso extraordinario de los socialistas valencianos, que se llevará a cabo entre el 22 y el 24 de marzo. La elección fue unánime.

La cercanía de la asamblea levantó voces críticas entre el que hasta no hace mucho era el sector oficialista, con Adria Sarria como candidato a la secretaría general. Este afeó a la directiva del partido "falta de integración en la lista", a lo que la lideresa de los socialistas alzireños respondió con contudencia: "No se puede incluir a quien no ha tenido una participación activa en el partido".

El sector crítico rechazó acudir a la asamblea. Con todo, su ausencia apenas tuvo impacto. El partido estima que más del 80 % de la militancia sí acudió y respaldó de forma unánime la lista presentada al congreso, integrada por la propia Alós; el secretario de la agrupación juvenil, José Luis Bravo; y Lourdes Grande. El secretario de organización, Vicent de la Concepción, y la edil de la Barraca Amporo Pou ocupan los puestos suplentes.

Durante la asamblea, Alós dedicó también unas palabras al sector crítico: "Un partido unido no es el que se pone de acuerdo para repartir sillas, listas o nombres de delegados. Un partido unido es aquel en el que todos remamos en la misma dirección a pesar de las diferencias. Las puertas de esta sede siempre estarán abiertas a la crítica constructiva, a las aportaciones y, sobre todo, al trabajo".