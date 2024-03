Fallas de la Ribera sin monumento: «Cuando entras al taller y lo ves todo blanco, se te cae el mundo a los pies»

A pocos días de San José, hay pocas escenas más funestas que la de observar, entre lágrimas, cómo un artista fallero incumple su contrato y acaba de un plumazo con las ilusiones de decenas de personas. Es, desafortunadamente, una que se ha repetido estos días. Varias fallas de Algemesí (Plaça Cabanilles y Crist de l’Agonia), Carlet (El Cresol y País Valencià) o Alginet (El Poble) se resignan a quemar, en el mejor de los casos, monumentos incompletos o ‘ninots’ sueltos. «Cuando entras al taller y lo ves todo blanco, se te cae el mundo a los pies», resumía Francisco Navidad, presidente de la comisión País Valencià de Carlet.

El monumento de la falla País Valencià de Carlet, incompleto. / Levante-EMV

Su falla había invertido seis mil euros en los dos monumentos que debía completar el artista de Picassent Javier Martínez. «Llegamos a adelantarle mensualidades cuando nos lo pidió, pero muchas personas en la falla se temían lo peor, ya que es la tercera vez que nos pasa en seis años», explicaba a Levante-EMV. «Te llevas un disgusto muy grande, porque solo tenemos la pieza central de la grande y algunas figuras de la infantil. Aunque luego ves que hay otras fallas igual o peor y lo relativizas. Al menos vamos a poder quemar algo», comentaba a continuación. Afortunadamente para esta comisión, el taller en el que trabajaba Martínez pertenecía a otro artista. «Varias personas nos ayudaron a pintar, les estamos muy agradecidos», indicó.

Una de las frases más escuchadas en Algemesí en los últimos meses y semanas ha sido: «Confía en mí». Es la petición que el artista de Alberic Arturo Briz realizaba tanto a la comisión Crist de l’Agonia como a Plaça Cabanilles. A Joan Calabuig, presidente de la primera de ellas, le avisaron ayer: «Me envía un Whatsapp y me dice que no vamos a tener monumento grande y que el infantil estaría incompleto. Es un golpe muy duro, porque somos una falla muy humilde. Este año no teníamos ni falleras mayores, pero aún así decidimos tener una falla en calle, reduciendo el gasto para fiesta. Habíamos destinado 9.000 euros, buena parte de nuestro presupuesto». Del coste total, ya habían abonado 8.000. Tras el mensaje, fueron al taller y rescataron un puñado de figuras que quedan lejos del diseño prometido. «En 45 años de historia, nunca nos había pasado nada así. Decidimos confiar en un artista nuevo, nos habían hablado de él, y nos ha salido muy mal», concluyó.

Las pocas figuras servidas a la falla Crist de l'Agonia de Algemesí. / Levante-EMV

Siempre queda la sátira

También Andrés Sanjuán, presidente de la falla Plaça Cabanilles, se resignaba a quemar lo que buenamente han podido recuperar del taller. Su comisión, sin embargo, no había realizado el desembolso completo, a falta del último pago tras la Plantà. «En diciembre dejamos de pagar porque nos generaba muchas dudas. El 14 se puso a pintar los ‘ninots’ y nos dijo que no la íbamos a tener, a pesar de que nos había repetido que este año solo iba a hacer dos encargos y que no nos preocupáramos», lamentaba.

Como suele pasar en estos casos, la solidaridad fallera no ha tardado en hacer su aparición y han sido múltiples los ofrecimientos de ‘ninots’. Sanjuán reconocía que los habían agradecido, aunque rechazado. «Plantaremos lo que tenemos y elaboraremos una crítica con ello, hay que tomarse esto con filosofía», afirmó. Por su parte, El Poble, de Alginet, tiró de sátira con un poema dedicado al problema: «Enguany la nostra comissió/Una falla ha encomanat/Però si teniu bona visió/Voreu que «l’artista»…ens ha tangat».