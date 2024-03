Alzira refuerza la vigilancia en los parajes naturales durante las fiestas de Pascua

La concejalía de Medio Ambiente y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Alzira ultima los preparativos para gestionar la gran afluencia de visitantes que se espera que lleguen a los diferentes espacios naturales del municipio, durante el periodo de Semana Santa y Pascua, en los cuales lleva trabajando en los últimos años para aumentar la oferta de ocio y turismo.

Además del Paraje Natural Municipal de la Murta y la Casella, los visitantes podrán disfrutar de otros espacios representativos del patrimonio histórico y paisajístico de Alzira.

Las opciones incluyen, entre otras, la vía verde Carcaixent-Alzira-La Barraca de Aigües Vives, tanto como actividad de paseo a pie como para hacer una ruta en bicicleta. Otra alternativa es la Muntanyeta de San Salvador y su bosque mediterráneo o el Anell Verd, el tramo urbano del Xúquer con su agradable chopera al lado del río, junto a las zonas verdes del Parc dels Furs o del Mirador del Júcar.

En fechas de mayor afluencia, el ayuntamiento recuerda que para visitar la Murta se aplica un control de aforo de visitas con el objetivo de preservar la naturaleza frente a las aglomeraciones. Por eso que se recomienda reservar la entrada a través de la cita previa de la web municipal www.alzira.es

Para poder gestionar esta mayor afluencia, el Ayuntamiento de Alzira incrementará la asignación de personal para mantener la orden del tráfico y las normas de visita. Así, se recuerda que no está permitido aparcar en los caminos públicos de acceso al Paraje Natural por razones de seguridad y que se tienen que respetarse las señales y los puntos delimitados para estacionar, y seguir los consejos del personal de información existente en cada espacio.

Además de reforzar la vigilancia, el consistorio subraya que es fundamental el comportamiento cívico responsable de los visitantes para disfrutar una estancia segura, agradable y respetuosa con el medio ambiente. De esta forma recuerda consejos como evitar tirar petardos en entorno forestal, no dejar desechos en la montaña, llevar siempre los perros controlados, no bañarse a las balsas, no volar drones al paraje y evitar entrar en el bosque sin seguir los sendeross señalizados.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, pide a los visitantes de los espacios naturales que disfruten de las fiestas con precaución siguiendo estas pautas y que comuniquen cualquier incidencia detectada en el Centro de Emergencias a través del teléfono 112.