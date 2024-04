La oposición de Alginet exige revisar la anulación de deudas por importe de 2 millones para evitar una «amnistía fiscal»

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Alginet (PSOE, Compromís y Cercle-Idea) han solicitado al gobierno municipal (PP-Socialistes d’Alginet) que revise todas las deudas que por importe de dos millones de euros se anularon en 2022 al considerarlas prescritas para estudiar si algunas se pudieran cobrar y han exigido responsabilidades por lo que no dudan en calificar como una «amnistía fiscal», al tiempo que han solicitado a la alcaldesa la destitución del primer teniente de alcalde, Andrés Añón (Sd’A), al que el consistorio perdonó una deuda de 1.837 euros que no podía darse por prescrita al formar parte de un concurso de acreedores y que se ha visto obligado a rehabilitar. La petición de la oposición se produjo en el último pleno, al dar cuenta el gobierno local del decreto de alcaldía dictado para reactivar esa deuda, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Valenciana Antifraude. En ausencia de la alcaldesa, Elia Ferrer (PP), era Añón el que presidía la sesión.

Fue precisamente una denuncia ante Antifraude por la condonación de la deuda a este concejal en la pasada legislatura la que, como informó en primicia Levante-EMV, ha propiciado que saliera a la luz el caos en la gestión de la recaudación de tributos municipales de Alginet desde hace más de una década, que provocó que entre 2019 y 2023 se dieran de baja por prescripción deudas por importe de 2.445.665 euros, de los que el grueso, dos millones, se anularon en 2022. La resolución de la Agencia Antifraude revelaba «anomalías, deficiencias e incumplimientos significativos» en la gestión municipal y anunciaba que trasladaba el caso al Tribunal de Cuentas para que analizara si se podían derivar alguna responsabilidad contable.

La oposición ha reclamado responsabilidades a Elia Ferrer por la anulación de recibos cuando, en el anterior mandato, ejercía como concejal de Hacienda -tras las municipales se reeditó el pacto entre PP y Sd’A, con la alcaldía ahora en manos de los populares-, y ha solicitado la dimisión o destitución del primer teniente de alcalde ante lo que considera una «clara falta de ejemplaridad que le es exigible a un cargo público». El grupo Cercle-Idea subraya que el informe de Antifraude atribuye al edil «una actitud obstruccionista, dilatoria y con clara voluntad de no querer hacer frente a sus obligaciones tributarias» ante la hacienda local.

«La alcaldesa tiene mi dimisión en sus manos, no me aferro al cargo, pero que lo pida Cercle-Idea es demagogia» Andrés Añón — Primer teniente de alcalde de Alginet

Cercle-Idea y el resto de grupos de la oposición consideran que no solo se debe rehabilitar la deuda del teniente de alcalde, sino que también se deben revisar todos los recibos anulados «al objeto de ver si hay otros que se pueden rehabilitar y reducir así el menoscabo que ha sufrido la hacienda local».

"El ayuntamiento cobrará"

Andrés Añón negó ayer que haya tratado de obstruir la reclamación de esa deuda de un negocio que tuvo que cerrar arrastrado por impagos por importe de 400.000 euros y aseguró que el ayuntamiento cobrará esos 1.800 euros, pero defendió que al estar incluida en un concurso de acreedores no puede pagar hasta que el juez no resuelva ya que supondría una discriminacion respecto de otros acreedores. Añó ha manifestado que no se aferra al cargo y que la alcaldesa tiene en sus manos su renuncia si lo considera, «pero que lo pida Cercle-Idea, que apenas tiene 300 votos, me parece demagogia y ridículo».

El edil considera que se está aprovechando una «situación personal dramática para hacer política» y señala que en el proceso de depuración de listados «se va a revisar todo para ver qué se puede cobrar». Añón advierte de que la anulación de deudas ha explotado con PP y Sd’A en el gobierno, aunque el problema se arrastra más de una década y que ejecutivos de los que formaban parte Cercle-Idea o Compromís no hicieron nada para evitar que estos recibos prescribieran.