La ausencia de recaudador en Alginet durante más de tres 3 años impedía notificar deudas

La alcaldesa de Alginet, Elia Ferrer, enmarca en el caos del departamento de gestión tributaria que en el anterior mandato se diera de baja una deuda de 1.837 € de un teniente de alcalde que hoy sigue en activo y en el gobierno municipal -aunque han preferido que su nombre no trascienda-, al tiempo que niega cualquier intencionalidad política. Esta anulación fue el origen de la denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude que ha derivado en el informe que ayer reveló en exclusiva Levante-EMV.

«Fue un error por parte del ayuntamiento por no haber hecho el trámite como debía. Estaba en concurso de acreedores y la deuda no tenía que haber prescrito, la tesorera de ese momento lo sabía, pero no se comunicó en forma y cuando se pasan las bajas por prescripción no consta que no se debía perdonar». Ferrer asegura que el ayuntamiento ha atendido la recomendación de Antifraude, ha realizado una revisión de oficio del decreto que declaró la prescripción y en el próximo pleno rehabilitará la deuda a la espera de la sentencia del concurso de acreedores.