La Comisión Taurina aún sueña con recuperar la semana de fiesta escolar

Alberto Fernández liderará, un año más, la Comisión Taurina de Algemesí, la entidad que organiza cada mes de septiembre la feria de novilladas y el resto de actos festivos que la rodean. Aunque no oculta que el colectivo desearía recuperar la semana de fiesta que hasta hace un par de años disfrutaban los escolares, también reconoce que la fórmula intermedia evitó tensiones el inicio del curso.

Fernández fue la única persona que se presentó a la elección y la asamblea de la comisión le ratificó en el cargo. Entró en el organismo en el año 2000 y en el 2015 accedió a la presidencia por primera vez. Repitió el siguiente ejercicio, aunque en 2017 no ostentó el cargo, que recuperó en 2018 y ha mantenido hasta la actualidad. «A veces pienso que es como tener dos trabajos porque la presidencia de la comisión se ha convertido en un cargo que requiere una mayor responsabilidad. La organización de fiestas y de ferias taurinas ha cambiado mucho», comentaba al respecto a Levante-EMV.

Tras lograr una mayor recaudación en la subasta de cadafales, alrededor de 160.000 euros más que el año anterior, Fernández admitió su intención de celebrar unos festejos que crezcan, igualmente, en calidad. Sin embargo, ayer incidió en que desde un punto de partida muy sensato. «El equipo que he liderado estos años se ha caracterizado por trabajar de forma seria. El hecho de haber logrado más dinero no significa que vayamos a despilfarrarlo. No podemos aspirar a ser la Feria de Abril o a programar a David Bisbal», aseveró, para añadir a continuación: «Con poco dinero, hemos mantenido la fiesta, ya que seguimos con nueve días. En otros pueblos, se han reducido. Sabemos cuáles son nuestras circunstancias y a partir de ahí vamos a intentar mejorar en todo lo que sea posible».

Representantes de las peñas taurinas de Algemesí, en el consistorio. / Levante-EMV

Al respecto, Fernández señaló que una de las asignaturas pendientes es la de potenciar los festejos que se celebran entre semana. «La fiesta durante los fines de semana funciona bastante bien y atrae a muchas personas, pero queremos una mayor afluencia el resto de días y ofrecer más opciones a quienes nos visitan», manifestó. Igualmente, indicó que una de las novedades para la próxima Setmana de Bous se dará en el horario de las corridas, que comenzarán a las seis de la tarde.

A la espera de la decisión

La gran incógnita ahora tiene que ver con el calendario festivo y lectivo de las escuelas. El Consell Escolar ha aplicado en los últimos años tres alternativas distintas. La que ha perdurado más en el tiempo es la de declarar la Setmana de Bous festiva. De hecho, durante décadas, la localidad iniciaba el curso académico antes que el resto de municipios de la Ribera para poder librar durante la feria taurina y poder completar el calendario lectivo en los plazos que establece la Conselleria de Educación.

Sin embargo, en 2022 se desató la polémica. El organismo educativo local declaró lectiva toda la semana y el colectivo taurino salió a la calle para protestar por ello. El elevado absentismo, especialmente durante los días más cercanos al fin de semana, llevó a dividir los festivos el año pasado: las primeras jornadas fueron lectivas mientras que las aulas quedaron cerradas a las puertas del fin de semana. Un modelo que alivió las tensiones que se generaron hace dos años.

El Consell Escolar todavía no ha tomado una decisión sobre cuál será el calendario del próximo curso. Fernández no ocultó su deseo de recuperar la semana festiva al completo, aunque reconoció la lógica que oculta un reparto más equitativo: «Si dependiera de nosotros, o al menos de mí, durante la Setmana de Bous no habría colegio, como ha ocurrido siempre. Es lógico, debo mirar por lo que más nos interesa. Pero entiendo que Algemesí es una ciudad muy viva, donde cada vez más fiestas cogen vuelo y todo el mundo quiere un trozo del pastel. Por encima de todo, queremos lo mejor para el pueblo, siempre hemos tenido esa vertiente social», concluyó el presidente de la Comisión Taurina.

