La victoria de la UD Alzira ante el Mestalla acerca la salvación

Lo que es el deporte. En un partido donde se enfrentaban el tercer peor equipo de la segunda vuelta contra el tercer mejor y cuarto máximo goleador, la victoria fue para la UD Alzira por 2-1 sobre un buen Mestalla.

Los tres puntos son de oro para los azulgranas en su lucha por la permanencia. Empata con el Mestalla a 42 puntos, que se mete en problemas junto a Andratx y Espanyol B tras el triunfo del At. Saguntino -próximo rival del Alzira el domingo a las 12 h. Los del Camp de Morvedre marcaron el 1-2 en el 94 y siguen a un punto del Alzira y el filial valencianista y empatados con la Penya Deportiva. Por detrás, aprietan el Formentera con 38 (que recibirá al descendido Penya Independent) y el Cerdanyola con 37, que apurará sus últimas opciones. “Esta vez, con menos que otros partidos logramos la victoria lo que refleja lo injusta que ha sido la temporada. Hemos hecho muchos partidos que hemos merecido más y debíamos estar más tranquilos por el trabajo que había hecho el club, el cuerpo técnico y los jugadores”, comentó Marc Garcia en rueda de prensa.

Homenaje a la plantilla del ascenso a Segunda B

Con las bajas por sanción de Joaquín, Solbes y Mángel y por lesión a última hora de Laurel, Marc sacó a Álvaro Cortés; Abraham, Robert Costa, Bono y Nacho Vila en defensa. Koke por la derecha y Busquets por la izquierda, flanqueando a Lado y Sala y con toda la pólvora arriba, Gio y Palacín. En los prolegómenos del encuentro se homenajeó a la plantilla de la 98-99 que subió a 2ª B y acudió casi al completo.

En la primera parte el dominio fue alterno si bien ligeramente superior del Mestalla. Aun así, fue la UD Alzira la que tuvo la primera ocasión clara con un cabezazo de Busquets en el segundo palo, cuando se cruzaba el ecuador del primer acto, que Nil despejó a córner. Al saque de este, Hugo González cabeceó hacia su propio marco, dando el 1-0 a los azulgranas. Superada la media hora González pudo rehacerse con un tiro que Álvaro Cortés despejó con una gran estirada.

Sin especulaciones

Para afrontar la segunda parte Miguel Ángel Angulo pasó a jugar con defensa de cuatro y a los tres minutos, con otro córner, los 'taronja' empataron cuando Rubo se adelantó a su defensor para marcar de cabeza. Tòfol salió por Koke en el 56. Pese al varapalo, los azulgranas no se amilanaron y con un gran pase de Busquets a la espalda de la defensa, Gio consiguió el 2-1 de tiro cruzado. En el 61, César Moreno estrelló un balón al poste y no sería hasta el 76 cuando el Mestalla volvió a crear peligro. Fue con una mala cesión de Álvaro Cortés, Gozi chutó duro desde fuera del área y el meta alzirista rechazó de puños. A diez para el final Bono estrelló un balón al palo a saque de falta. Dylan sustituyó a un trabajador Busquets. “No agoté los cambios porque el equipo estaba bien y para que no se prolongase el partido de más como pasó contra el Hércules”, explicó. Aunque el Mestalla lo intentó, no pudo hacerse con el empate. “Dimos la cara en un partido muy igualado, en el que tuvimos que defender más porque son un equipo de mucha calidad y, aun así, pudimos tener el balón por momentos. El partido, en cuanto a garra, sacrificio, intensidad y actitud, fue el mejor de la temporada”, apostilló el técnico.

El domingo a las 12, en horario unificado, los azulgranas visitarán al At. Saguntino donde los tres puntos darán la salvación definitiva. “No iremos a especular”, advirtió Garcia.

