El CSIF alerta de que la falta de aparcamiento lastra la atención médica del Hospital de la Ribera

El sindicato CSIF ha iniciado una recogida de firmas entre trabajadores y usuarios del Hospital de la Ribera para exigir “medidas inmediatas con la finalidad de resolver la problemática existente para poder estacionar”. El sindicato, de hecho, alerta de que esta circunstancia ya lastra la atención médica.

El aparcamiento, al igual que el centro sanitario, sufre desde hace las estrecheces de haber nacido demasiado pequeño para el volumen de población a la que atiende. Al respecto, la central sindical recuerda que el aparcamiento actual "resulta insuficiente y que familias con pacientes se ven obligadas a dejar su vehículo a cientos de metros, en el polígono industrial".

Acceso de emergencias

La petición que ha elaborado el sindicato recalca que aparcar "no es una cuestión de comodidad, sino de equidad y accesibilidad". "Muchos de nuestros trabajadores y pacientes dependen del transporte personal debido a la falta de opciones públicas adecuadas", han añadido los representantes del CSIF, que han proseguido: "La escasez de plazas de aparcamiento no solamente genera estrés y frustración, sino que puede ocasionar retrasos en la atención médica, aumentar el tráfico y, de este modo, dificultar el acceso a los servicios de emergencia".

El sindicato ha denunciado, igualmente, que el aparcamiento no ha crecido al mismo ritmo que sí lo ha hecho la plantilla o el volumen de usuarios, cada vez mayor en una comarca más envejecida, con una población superior y grandes polos de atracción turística. "En la actualidad no llega a 500 plazas, un dato que contrasta, por ejemplo, con los 1.800 trabajadores de plantilla o con los miles de usuarios que cada día necesitan acudir al hospital", ha apostillado. "La solución al problema no puede dilatarse más en el tiempo", ha concluido.