El PSOE desautoriza al alcalde de Alfarb por la consulta sobre el topónimo con una declaración de apoyo a la AVL

La dirección del PSPV-PSOE de la Ribera Alta ha realizado una declaración de apoyo a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) en la que manifiesta su respeto a su criterio científico sobre la toponimia y los documentos normativos coincidiendo con las polémicas abiertas en Alfarb y Montserrat sobre el nombre del pueblo. Este pronunciamiento, sin citarlo expresamente, representa una desautorización al alcalde de Alfarb, el socialista Raúl Mínguez, que ha convocado una consulta popular para que los vecinos se pronuncien si prefieren el topónimo con la forma valenciana acaba en “b”, avalada por la AVL y que rige desde hace apenas un año, o la forma tradicional acabada en “p”.

Por su parte, el pleno de Montserrat debatirá este jueves una propuesta de Vox para modificar la actual forma única en valenciano Montserrat por la doble denominación en castellano-valenciano Montserrat-Monserrat.

Los socialistas de la Ribera Alta manifiestan que en este primer año de gobierno de la derecha y la extrema derecha en las instituciones autonómicas se ha podido constatar “como la presidenta de las Cortes, el conseller de Educación y diferentes dirigentes de PP y Vox han atacado y menospreciado nuestra lengua y a la AVL(…) socavando un consenso científico y académico conseguido en 1998”.

El PSPV se posiciona al lado de la Acadèmia frente a “estos intentos de reabrir un debate pasado y generar un conflicto cultural que se cerró desde el consenso político, académico y social hace más de dos décadas”, y apuesta por el diálogo con ella “respetando su posicionamiento científico y académico sobre todos los topónimos y los documentos normativos”.

Se da la circunstancia de que el alcalde de Alfarb y único concejal socialista en el ayuntamiento ha promovido apoyado por el PP una consulta popular que arranca el domingo a pesar de que el topónimo en vigor cuenta con el respaldo de la AVL. De hecho, el socio de gobierno de Raúl Mínguez en el ayuntamiento, Compromís, ha anunciado que no participará y ha advertido de que esta consulta representa un incumplimiento del pacto al tiempo que alerta de que genera una falsa expectativa ya que la AVL no puede modificar un informe sobre el topónimo que es preceptivo o que el referéndum no es vinculante.

Rotonda de Alfarb con el nombre del topónimo al que arrancaron la "b" en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Los socialistas de la Ribera Alta reivindican que, precisamente en un momento en que por primera vez se puede utilizar en el Congreso de los Diputados el valenciano, es necesario recuperar el consenso logrado con la aprobación de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià y con la creación de la AVL “y evitar las bandadas en la política lingüística, que lo único que consigue es debilitar la salud de nuestra lengua”.