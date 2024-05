Patrimonio ralentiza la reparación de la pasarela peatonal del casco viejo alzireño

La pasarela de madera que cruza por encima de la antigua muralla árabe que protegía Alzira en el pasado y comunica la avenida Luis Suñer con el Mercat Municipal La Vila va camino de su octavo mes precintada. El ayuntamiento cerró el paso a los peatones tras detectarse defectos que ponían en riesgo la horizontalidad de la estructura. Aquello fue en octubre y todavía no se ha subsanado el problema. El consistorio sigue a la espera de la autorización del área patrimonial del Consell, que debe aprobar la intervención al encontrarse en un entorno protegido, como es el casco antiguo de la ciudad.

Es, precisamente, esta necesaria tramitación la que ralentiza una actuación que podría haberse completado de una forma mucho más rápida si la pasarela dañada se hallase en cualquier otro lugar de la capital ribereña. Sin embargo, está construida sobre las antiguas murallas, que forman parte del conjunto histórico de la Vila. Al estar catalogado como Bien de Interés Cultural, el ayuntamiento no puede realizar obras que alteren los criterios estéticos de la zona. Tampoco los vecinos. Y cualquier intervención, aunque se trate de la reforma de elementos arquitectónicos deteriorados, requiere del visto bueno del gobierno autonómico, máximo responsable de la protección del patrimonio protegido.

«La pasarela lleva cerrada mucho más tiempo del que nos gusta, pero sin que la conselleria de Cultura nos autorice, no podemos mover ni una piedra, porque implicaría saltarse la ley», explica el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, a Levante-EMV.

Daños importantes

El propio edil reconoce, igualmente, que los daños que sufre la estructura son considerables. De mayor envergadura de los previstos inicialmente, de hecho. El ayuntamiento ordenó a la Policía Local el precintado del paso peatonal a principios de octubre al detectarse problemas estructurales que amenazaban su estabilidad y ponían en riesgo a los centenares de vecinos que la atraviesan a diario. Sin embargo, un análisis técnico más detallado alertó de la dimensión real de los desperfectos. «La estructura no da más de sí, por lo que no se trata de una intervención menor que pudiera haberse reparado rápidamente. Se debe cambiar prácticamente al completo», reconoce el responsable urbanístico.

Los daños en la pasarale obligan a su sustitución. / Agustí Perales Iborra

Se da la circunstancia, además, de que la pasarela ya ha dado muestras de debilidad en el pasado, como muestran los numerosos puntales que la mantienen en pie desde hace años.

Estética similar

Según detalla el propio edil, el gobierno municipal espera obtener pronto la autorización autonómica. «Confiamos en que no tarde mucho más, no paramos de insistir para que se agilice el trámite», asegura. Asimismo, defiende la idoneidad de la propuesta realizada: «El proyecto está preparado desde hace meses. Los técnicos han trabajado en él y entendemos que no debe haber ningún inconveniente, ya que se han tenido en cuenta las circunstancias especiales de la Vila. Es más, la pasarela prevista será muy similar a la actual, para no afectar a la estética del lugar, aunque con una estructura mucho más fuerte».

El proyecto esbozado por el ayuntamiento prevé una inversión aproximada de 80.000 euros para la renovación de la pasarela. Asimismo, la obra tendría una duración de un mes. «Ojalá puedan empezarse pronto, porque somos conscientes del malestar que genera en los vecinos. Es una zona muy céntrica, al lugar un de paso para ir al mercado. Es comprensible, por supuesto, pero no podemos hacer nada más hasta que nos lo autoricen», concluye el concejal alzireño.

