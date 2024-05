La oposición deja también sin retribuciones al nuevo gobierno del PP en Favara

El nuevo gobierno del PP formalizado tras la expulsión de dos ediles de Compromís y la renuncia a la alcaldía del nacionalista José Francisco Vicedo tampoco estará retribuido. La oposición evitó el lunes que prosperase la propuesta del Grupo Popular de abonar 1.300 euros brutos mensuales a la nueva presidenta del consistorio, María Pilar Sala, por una jornada de 30 horas semanales. En total recibiría poco más de 18.000 euros al año que no cobrará al no prosperar la iniciativa. Los ediles del PP tampoco recibirán asignaciones por asistir a plenos, juntas de gobierno o comisiones informativas. En total estaba previsto que se repartieran entre ellos unos 50.000 euros anuales.

La oposición consideró que no eran unas retribuciones adecuadas para una localidad tan pequeña como Favara. Los tres ediles del PSPV, los dos de Compromís y los dos concejales no adscritos votaron en contra. Estos dos últimos ya habían impedido que el anterior equipo de gobierno también se asignase un salario.

La oposición defiende que el salario asignado «no representa las necesidades de Favara». Representantes del PP y Compromís se enzarzaron en una larga discusión acerca de los criterios de asignación de las retribuciones. Compromís defendía que cuando ellos gobernaban se cobraba menos mientras que el popular Rafa Jaijo sostenía que ahora se ahorrarían casi once mil euros respecto al periodo anterior. Los votos de la oposición zanjaron la disputa: nadie cobrará nada.

Los dos ediles expulsados por Compromís en Favara / Agustí Perales Iborra

En la misma sesión plenaria se hizo público el reparto de las concejalías o delegaciones entre los cuatro miembros del PP. La alcaldesa se hará cargo de Personal, Servicios municipales, Hacienda y Urbanismo. El primer teniente de alcalde, Rafael Jaijo, será el responsable de Sanidad, Medioambiente, Empleo, Dinamización local y Comunicación. Esther Císcar se encargará de Educación, Formación, Tradición y Bienestar social. Y las concejalías de Cultura, Fiestas y Deportes recaerán en Amparo Fayos.

"No somos tránsfugas"

Gran parte de la expectación de la primera sesión plenaria era conocer la dirección del voto de los dos concejales apartados de Compromís, Juanba Julián y Belen Ribes. Ambos mostraron su desacuerdo con todos aquellos que, incluso en la sesión plenaria, les llaman tránsfugas. No se han ido a ningún otro partido ni han considerado hasta ahora ninguna opción para obtener alguna ventaja. «Nos abstuvimos por responsabilidad y ética en la votación de la nueva alcaldesa, no para conseguir nada a cambio, y en este primer pleno ha quedado demostrado que no apoyamos los salarios de los concejales», alegaron.

El portavoz socialista, Rafael Gisbert, apuntó que no se puede entender que pese a «tener unas ideas políticas de izquierdas se pueda apoyar o favorecer la creación de un gobierno del PP. Deberían de haber apoyado un gobierno de izquierdas por encima de las posibles discrepancias».

El primer pleno de la nueva era del PP ha confirmado que va a ser muy complicado mantener la gobernabilidad en lo que resta de legislatura a no ser que la alcaldesa se garantice al menos el apoyo de uno de los concejales que ahora están en la oposición.