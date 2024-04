La abstención de dos exconcejales de Compromís permite al PP recuperar la alcaldía de Favara

El Partido Popular ha recuperado la alcaldía de Favara nueve años después de su última legislatura en el poder. La crisis abierta en el grupo municipal de Compromís con la expulsión de los dos concejales que se negaron a apoyar la dedicación exclusiva de alcalde y a apoyar el pacto alcanzado ya iniciada la legislatura con el PSPV para formar un gobierno estable abocaron a la dimisión de José Francisco Vicedo. Ahora, los conservadores, que fueron el segundo partido más votado en las elecciones de 2023, se han hecho con la vara de mando. El pleno ha proclamado a Mª Pilar Sala como nueva alcaldesa de la localidad con los cuatro votos del PP y gracias a la abastención de los dos exconcejales de Compromís.

Como avanzaba Levante-EMV, las negociaciones para decidir quién tomaría el relevo de Vicedo se han alargado hasta pocas horas antes del pleno, celebrado a las 13:00 horas de este martes. El PSPV y el PP presentaron a sus respectivos candidatos, Rafael Aragó, y Sala. El socialista recabó cinco votos, tres de su partido y dos de Compromís, mientras que Sala obtuvo cuatro. Sin embargo, al no alcanzar ninguno de los dos la mayoría absoluta, ha sido investida alcaldesa la lideresa de los populares, ya que obtuvo más votos en las elecciones de entre los dos candidatos.

La nueva alcaldesa de Favara, junto al munícipe saliente. / Agustí Perales Iborra

Sala reconocía tras acceder a la alcaldía que no entra "las mejores circunstancias" para gobernar. Sin embargo, aludía a la "responsabilidad política" a la hora de aceptar el reto. "Hay que dar la cara", manifestaba. De igual modo, insistía en que espera abrir la vía del diáologo con sus compañeros de corporación, a los que también reclamó un "ejercicio de responsabilidad".

El PP encabezará el ejecutivo municipal con cuatro de los once ediles que componen el hemiciclo, por lo que es consciente de que deberá apoyarse en los otros dos partidos o en los concejales no adscritos, Juanba Julián y Belén Ribes (exrepresentantes de Compromís) para sacar adelante las votaciones más importantes, como la de los presupuestos. Julián y Ribes, por su parte, se mantienen a la expectativa, tras no haber alcanzado un acuerdo ni con PP ni con el PSOE abiertos a dialogar con todos los grupos y han asegurado que apoyaran aquellos proyectos "que resulten beneficiosos para Favara".