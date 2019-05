ganar y gobernar gandia

h ace 15 días iniciamos la campaña de la Ilusión por Gandia, la de la ilusión por un nuevo futuro para la ciudad. Ese día presentamos a nuestra lista electoral en el acto más multitudinario de estas elecciones, donde más de 1.200 personas quisieron acompañar a los candidatos del Partido Popular.

Una lista en la que me acompañan 27 hombres y mujeres que representan la diversidad de la sociedad gandiense, que aúnan experiencia en la gestión municipal, con la solvencia del sector privado, su vinculación en numerosos colectivos de la ciudad, así como la defensa de causas sociales.

En estos 15 días los ciudadanos habrán podido comprobar que han existido dos campañas.

Mientras nosotros hemos querido trasladar a la ciudadanía que existe una alternativa al Gobierno de Diana Morant y Més Gandia que ha malgobernado Gandia, otros se han dedicado a inocular el miedo entre los vecinos con argumentos falsos y que no son acordes a la realidad.

Para estas elecciones hemos presentado un programa electoral con más de 300 propuestas que recoge las necesidades que durante estos años nos han trasladado los vecinos y colectivos de la ciudad. Por resumir algunas de esas propuestas:

Vamos a bajar los impuestos para poder aligerar la carga fiscal que soportan los vecinos, reduciremos el gasto superfluo para aumentar en el primer año de mandato un 20% la partida dedicada a la limpieza y mantenimiento de calles y jardines.

También podremos fin a una de las grandes preocupaciones de los gandienses como es el aumento de las ocupaciones ilegales. Ssí pues, pondremos en marcha todos los mecanismos legales a nuestro alcance para acabar con las mafias que irrumpen en casas ajenas para violentar la convivencia con los vecinos, también una revisión del padrón y policía de barrio.

Y cómo no, vamos a reconducir el despropósito que ha supuesto que tripliquen las plazas de aparcamiento en zona azul, así como pondremos en marcha la tarjeta de residente.

La ciudad en general y la playa en particular no soportan 4 años más de Diana Morant, ya que ellos no creen que Gandia sea una potencia turística de primer orden. Fruto de esta mala gestión tenemos una playa que cierra prácticamente durante 8 meses al año.

Aunque gran parte de nuestra economía proviene del sector servicios, no podemos renunciar a potenciar nuestro sector industrial, para lo que creamos la Concejalía de Industria y Empresa, que pondrá los cimientos de la ciudad del futuro.

Pero para cambiar al actual Gobierno que ha hundido a la ciudad y llevar a cabo las medidas que acabo de explicar, es necesario que el Partido Popular cuente con una mayoría amplia que nos permita «Ganar y Gobernar Gandia».

Y digo necesario porque somos la única garantía de que los votos al Partido Popular no harán Alcaldesa a Diana Morant, porque a diferencia del candidato de Ciudadanos, Pascal Renolt, nosotros somos los únicos que hemos descartado un pacto con la líder socialista.

Ya sabemos lo que ocurrió hace 4 años, tras un pacto oscuro en los despachos fruto de una carambola electoral. Muchos vecinos se sintieron decepcionados con la «nueva» política que solo sirvió para imitar lo peor de la vieja.

No podemos permitir que esta situación vuelva a ocurrir, por lo que todos los votantes que nos sentimos de centro-derecha o simplemente que no están de acuerdo con el rumbo sectario y radical del actual Gobierno de Gandia debemos votar al Partido Popular.

A todos los que en estos momentos aún estén indecisos les digo que no hay nada que temer. Vamos a levantar el ánimo y la esperanza de tantos gandienses con el esfuerzo y trabajo de todos y sin retrocesos en derechos ya adquiridos. A esta tarea estamos llamados todos los gandienses con independencia del partido al que hayamos votado en el pasado. Gandia nos necesita.

Si me dais vuestra confianza para ser el próximo Alcalde de Gandia, os puedo decir que dedicaré todo mi trabajo y esfuerzo a mejorar la vida de todos y cada uno de los gandienses, sin exclusiones ni sectarismos. Caminemos juntos hacia un mejor futuro.

Este domingo decidimos el futuro de la ciudad y tú eres parte fundamental en esa decisión, participa de unas elecciones históricas para Gandia y hazte oír introduciendo tu papeleta en la urna.

Por todo ello, si quieres unos impuestos más bajos, unas calles más limpias y un mejor futuro para todos tú única opción es el voto al Partido Popular.

Vota por el cambio, vota por el futuro, vota por Gandia, vota Partido Popular.