Gandia és una ciutat activa, dinàmica i ambiciosa. Una ciutat referent que té rumb i sap cap on va, que supera els reptes que es planteja amb determinació i optimisme. Des del 21 de juny de l’any passat, data en què l’alcalde José Manuel Prieto va delegar les seues competències, vaig assumir una gran responsabilitat des del moment que em va fer saber que anava a ser regidor d’Esports. Una gran responsabilitat que al mateix temps es convertix en un vertader goig, per a una persona com jo, que l’únic esport que practicava des de la infància era el futbol.

Però no només de futbol viu Gandia. Començar a caminar en este nou periple de la vida, va suposar aprendre ràpidament. Va significar créixer, obrir els ulls, escoltar amb deteniment i cura els clubs esportius i esportistes de la ciutat, i anar impregnant-me d’eixa ambició esportiva que té Gandia i la seua gent.

No és tasca fàcil arribar a acontentar a tothom tan ràpid. Però amb els peus a terra, abordant les necessitats més immediates, invertint allí on més ho necessitem, amb un equip humà envejable i amb un alcalde que sempre mira per Gandia per damunt de tot i que governa per a totes i tots, sent la seguretat d’anar pel camí que correspon.

Més de cinquanta clubs esportius conviuen a Gandia i milers de persones practiquen esport setmanalment, que es diu ben prompte –parlem de més de 6.000 llicències federatives, 3.000 esportistes escolars o 4.000 esportistes individuals que passen cada setmana per les nostres instal·lacions esportives, en total 13.000 persones–.

Per tant, és un gran repte arribar a totes les persones i col·lectius esportius, seguir el camí encetat i sentir-se satisfet per arribar a la meta. Actualment, ho estem fent realitat amb l’impuls del Pla Resol, el qual aborda algunes de les necessitats més rellevants en matèria esportiva a la nostra ciutat, amb una considerable inversió econòmica que supera els 4 milions d’euros.

Però no només volem que els nostres usuaris i entitats esportives disposen de millors infraestructures. També volem atraure esportistes per a esdeveniments nacionals i internacionals. En este sentit, Gandia s’està consolidant dia rere dia com a destinació ideal del binomi turisme-esport i ho fa demostrant que té capacitat per ser seu de multitud d’esdeveniments. Per posar un exemple, tan sols durant la passada Setmana Santa els esdeveniments esportius que van tindre lloc ací van suposar més de 25.000 pernoctacions. Si amb una situació millorable pel que fa a instal·lacions esportives ara estem aconseguint estes xifres, imagineu què serem capaços de fer quan les tinguem totes a punt...

No oblidem que Gandia, per la seua versatilitat, ho té tot per acollir tornejos de tota mena. Gandia ho té tot com a una de les millors ciutats esportives. Així, l’esport forma part de la nostra estratègia com a ciutat saludable i del benestar. I, també, és una part imprescindible del nostre turisme, ja que molts esportistes ens trien per a practicar-lo en la nostra envejable ubicació.

En l’edició de Fitur d’enguany vaig afirmar que Gandia és un caramelet per als i les esportistes que venen de fora a causa de la nostra ideal temperatura, la nostra gastronomia, els nostres hotels... Quan vaig dir esta frase, alguns van esbossar algun somriure d’incredulitat. Però, als fets ens remetem. Per posar un sol exemple, hem tingut més de mil jugadors de vòlei procedents de diversos països realitzant un stage a la platja. Esta és la realitat i em reafirme: Gandia, sens dubte, pot traspassar fronteres i és un caramelet per al món de l’esport.

Tot i això, no hem de ser autocomplaents, no ens mirem el melic i som conscients de les necessitats que encara tenim a Gandia. Cal una inversió forta per a renovar les instal·lacions i adaptar-les als nous temps, com així ho estem fent. Per això, estem treballant incansablement per a tindre les instal·lacions esportives en les millors condicions i ens estem implicant al màxim. Continuarem en este camí de manera ferma sense defallir perquè els nostres esportistes s’ho mereixen.

El futbol és la meua passió des de ben menut, encara que en els deu mesos que porte com a regidor estic coneixent de primera mà i practicant molts més esports. M’he adonat en esta nova etapa de la meua vida que hem d’obrir-nos i aprendre d’altres esports. M’he adonat que Gandia és privilegiada en tindre un ampli ventall d’opcions per practicar esport.

Com a esportista, considere que l’esport és un pilar bàsic, el vehicle ideal per a cohesionar territori i persones, i generar al mateix temps noves oportunitats. Sóc realista i sé que el fet d’impulsar un estil saludable a Gandia i dur a terme una aposta decidida per ser una capital esportiva és una gran responsabilitat que vaig acceptar amb molta il·lusió fa ara deu mesos. Però, alhora, és un gran honor i un repte apassionant deixar de banda altres aspectes importants de la vida per l’estima que sent per l’esport, per la passió que sent per Gandia.