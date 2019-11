Simat contracta a 6 joves amb una ajuda de 88.835 euros

L'Ajuntament de Simat de la Valldigna ha contractat a sis joves a través dels programes EMPUJU i EMCUJU, impulsats pel Servef i la Generalitat dins del marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Per a dur-ho a terme, el consistori ha rebut una subvenció de 88.835 euros amb l'objectiu d'impulsar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys provinents de la Safor i la Ribera durant un any amb un contracte de jornada completa.

Dins del programa EMCUJU, dirigit a persones qualificades, s'han incorporat una graduada en Dret, una altra en Periodisme i un provinent de les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Per altra banda, s'han contractat dos peons i un tècnic administratiu dins del pla EMPUJU.

Els joves van ser rebuts al consistori per l'alcalde, Víctor Mansanet, i la regidora d'Hisenda, Desenvolupament Local i Educació, Lucía Bataller, que es van encarregar de donar-los l'enhorabona per la seua incorporació.

Per poder beneficiar-se de les ajudes, els joves han de tindre entre 16 i 30 anys, i estar inscrits al Servef com a demandants d'ocupació, així com en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.