Juanra Pous lo ha vuelto a hacer. El atleta de Oliva se proclama campeón del mundo en los Worl Master Athletics Championships 2022 celebrados en Finlandia, tras ganar la final de los 800 metros por cuarta vez en su carrera deportiva y después de mucha preparación con su entrenador Franc Beneyto al frente.

Pous marcó un crono de 1 minuto, 56 segundos y 82 centésimas en la gran final de la categoría máster 40 y tras el él quedó en segunda posición el francés Abassi Hassani y en tercer lugar el polaco Bartosz Porzuczek de los doce finalistas que pasaron desde las semifinales de la competición en las pistas de Loppukilpailu.

Pous, representante de España en el Mundial máster, recibió su medalla emocionado en el pódium mientras sonaba el himno nacional español, y con la bandera de España como fondo virtual.

Aunque parezca fácil, Pous reconoce que este año no ha sido así: "Los que me conocen saben que he tenido muchos contratiempos y al final el trabajo de todos ha salido". Reconoce la labor de Joserra Gregori para que pudiera entrenar con la bici tras la lesión que tuvo a falta de un mes para el campeonato, a Mari Carmen Ángel por los ánimos, a su fisio Sandra Pastor que pudo sacarlo adelante sin ninguna secuela para afrontar la preparación más rápida y más intensa de su vida y a Ximo Vallés y David Moratal por los consejos de alimentación que le ayudaron a que no aparecieran más problemas.

Este título lo dedica el campeón olivense a su hija Elsa, que se lo pidió con todas sus fuerzas, a su hermano Salva Pous, a su madre y en especial a su padre “para que salga adelante el problema de salud que a traviesa”.

Entre los primeros en felicitarle se encuentran la alcaldesa de Oliva, Yolanda Balaguer, que dijo que “una vez más lo has conseguido. Eres todo un referente para los deportistas de élite de Oliva y por todas martes, que pueden ver recompensado su sacrificio. Enhorabuena”. También la concejala de Deportes, Yolanda Navarro, le dijo “Enhorabuena campeón. Una vez más nos haces sentir el orgullo de tener un referente deportivo como tú”.