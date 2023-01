L’Ajuntament d’Oliva a través de la Regidoria d’Agricultura que dirigeix Miquel Domenech ha posat en marxa el Pla de cremes d’aquest any 2023. Aquest ja es troba disponible i es pot recollir en el magatzem municipal, el Mercat Municipal, en l’Ajuntament i en comerços d’abastiment agrícola d’Oliva. En la pàgina web de l’Ajuntament podem trobar el document en valencià i en castellà clicant al següent enllaç: https://www.oliva.es/es/pagina/plan-local-de-quemas

L'objectiu, segons Miquel Domenech, «és tindre un control de les restes agrícoles i les seues cremes, evitant conductes inadequades i possibles incendis forestals».

Com en els anteriors plans locals de cremes, aquestes sols es podran realitzar si el nivell de preemergència per risc d’incendis, determinat prèviament per la Conselleria és 1. Aquesta informació, que s’actualitza diàriament, es pot consultar a www.112cv.gva.es

«La crema de restes agrícoles controlada és una pràctica tradicional a Oliva i que l’ajuntament, en col·laboració amb la Generalitat, treballa per tal de garantir la seguretat tant de l’agricultor com de la ciutadania i el medi natural del municipi. La regulació d’aquesta pràctica es du fent des de fa molts anys per part del consistori i respon a la importància de reduir al màxim el risc d’un foc descontrolat que acabe abocant a un incendi» ha declarat el regidor responsable. I afig que «és fonamental que els agricultors i agricultores consulten la informació actualitzada abans de portar a cap qualsevol crema, que respecten les restriccions establertes al Pla i seguisquen les mesures de precaució».