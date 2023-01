La plaza Central del stand de la Comunitat Valenciana ha acogido este jueves la presentación del proyecto que el Ayuntamiento de Gandia y la Autoridad Portuaria de València (APV) desarrollarán para convertir la zona de los tinglados del puerto en un espacio de generación de oportunidades y economía abierto a la ciudadanía y visitantes. El proyecto, que cuenta con una inversión inicial de más de seis millones de euros, se llama “Camins a la mar” y comenzará a desarrollarse durante este 2023.

Al acto de presentación, en el que han intervenido el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, el Director General de la APV, Francesc Sánchez, y el Secretario Autonómico de Turismo, Francesc Colomer, han acudido concejales del Ayuntamiento de Gandia y otros municipios de la comarca, además de representantes del sector turístico de la ciudad.

Esta actuación conseguirá una efectiva integración urbana entre el Grau y el Puerto, acabando con las barreras arquitectónicas existentes y poniendo en valor unos elementos icónicos para la ciudad y el barrio como son las antiguas vías de tren y los tinglados fruteros.

La intervención creará un “singular equipamiento urbano” que llenará de vida y de actividad cultural, social y de ocio el Muelle Sur portuario. Así pues, la zona trasera de los tinglados se convertirá en un paseo amable y moderno de unos 11.000 metros cuadrados de extensión en el que la vegetación y la arquitectura se fusionarán para crear el máximo confort a los viandantes.

Por lo que respecta a los contenidos, los tinglados serán lugar de encuentro de la ciudadanía y punto de referencia de los visitantes. En ellos se alojará un espacio singular interior y exterior. También albergarán establecimientos de restauración, comercios y locales culturales y de ocio. La actual Torre del Reloj cobrará especial importancia, situando junto a ella un paseo abierto al público que comunicará la zona Norte y Sur del antiguo muelle frutero.

En total, se contempla una actuación total sobre 12.949 metros cuadrados. Los tinglados 14 y 15 se destinarán a un Espacio Singular mientras que los tinglados 9, 10, 11 y 13 acogerán usos recreativos y comerciales. El tinglado número 12 se convertirá en un paseo semicubierto que servirá para conectar las zonas Norte y Sur.

José Manuel Prieto ha recordado que el Grau se está beneficiando de una gran transformación gracias a los Fondos Next Generation. “A través de los Fondos Europeos Next Generation hemos conseguido transformar la entrada a la playa por el Grau, un espacio ahora más amplio y cómodo para el peatón. También hemos modificado, con la participación de la Diputación de Valencia, la carretera Nazaret-Oliva, convirtiéndola en un bulevar que favorece también el tráfico de movilidad sostenible”. “En Gandia tenemos claro que no ofrecemos únicamente sol y playa, pero a la vez también sabemos que este es uno de nuestros grandes atractivos. Y es por eso por lo que hoy os queremos anunciar aquí la puesta en marcha de un proyecto que marcará un cambio sustancial en la mirada de ciudadanos y visitantes” ha explicado el alcalde a los asistentes, al tiempo que ha afirmado que “vamos a mejorar una de las imágenes que suponen una de las postales que ofrece Gandia, quizá la más conocida junto a la extensa playa Nord, como son los tinglados del Puerto”.

El director general de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Francesc Sánchez, ha destacado que esta iniciativa es fruto de “muchos años de trabajo conjunto entre el Puerto y el Ayuntamiento para construir la mejor ciudad y potenciar su fachada marítima para la ciudadanía y los miles de turistas que visitan Gandia, un referente del turismo, la gastronomía y la cultura de la Safor y de la Comunitat Valenciana. Un modelo de puerto-ciudad extrapolable a otros recintos portuarios y que muestra el espíritu de colaboración pensando en lo mejor para Gandia y sus vecinos”. Sánchez ha recordado que “la APV está potenciando la integración ciudad-puerto a través de diferentes iniciativas como la creación del comité asesor del Puerto de Gandia, organismo presidido por el alcalde, que tiene el objetivo de favorecer la resolución de cuestiones relativas a la interrelación de los recintos portuarios con las respectivas tramas urbanas. El ejemplo de esta buena sintonía entre ambos se puede ver en la presentación que hemos realizado en Fitur”.

Valenciaport y el Ayuntamiento de Gandia llevan años colaborando en esta integración puerto-ciudad con ejemplos como el paseo en el Moll dels Borgia, o los proyectos que se están realizando entre los tinglados de fruteros del 5 al 17, y el espacio situado entre su fachada sur y el límite del ámbito portuario comercial. La otra área en la que se ha actuado incluye el edificio y la plaza de la Llotja de pescadores y el entorno de la iglesia de Sant Nicolau.

“Los puertos son infraestructuras esenciales para las empresas, pero también para las personas y el conjunto de la sociedad. Cuando todas las partes navegan de la mano el éxito está a nuestro alcance y asegurado. Y este proyecto para Gandia es un claro ejemplo. Queremos felicitar a todos los gandienses y vecinos de la Safor por su puerto, con más de 130 años de historia, que sigue siendo un valor para la ciudad y un motor de la actividad social y económica de la comarca”, ha indicado el director general de la APV. Finalmente, Francesc Colomer ha puesto en valor la capacidad de Gandia “para sorprendernos cada año con nuevas y buenas iniciativas turísticas que ayudan a fidelizar a los visitantes” “Gandia tiene muchos recursos que se complementan con coherencia y sigue sumando proyectos para continuar recuperando espacios que de otra manera se habrían degradado y que de esta manera, pueden ser aprovechados por todos”.