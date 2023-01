Benirredrà-Gandia i el Grau van celebrar aquest cap de setmana el tradicional Porrat de Sant Antoni. Amb gran varietat d'activitats per a tots els públics, l'ambient malgrat que el fred va ser extraordinari.

Al Grau, amb la col·laboració de la Falla Mosquit, es van dur a terme diferents activitats: la cercavila, la cremà de la foguera, la missa a Sant Antoni i la benedicció d'animals. Aquesta última, com ve sent costum, va ser un clam per tal que les famílies compartiren un emotiu moment amb les seues mascotes. La fi de festa, a càrrec de Falco Romero Band, va tancar un any més d'il·lusió per aquesta festivitat.

A Benirredrà i de la mà de l'Ajuntament de Gandia com tots els anys, les paradetes de tot el teixit associatiu així com la presència de l'Associació de Ball de Dansa del Ventre de Benirredrà van omplir de música i festa els carrers de la localitat.

També van animar l'ambient la Colla de Dolçainers i Tabaleters junt amb l'Associació de la Muixeranga. Tot va estar precedit pel pregó, amb personatges d'època, i la posterior cremà de la foguera.

A ambdós actes hi va estar present l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i l'alcaldessa de Benirredrà, Elena Blanco, i el president de la Junta de Districte del Grau, Miguel Ángel Picornell, a més d'altres membres de la corporació municipal.