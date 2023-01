Gandia ha sigut reconeguda com un dels 29 municipis del territori nacional que forma part de la Xarxa Estatal d'Instal·lacions Permanents de Trail Running. El Trail Running Center (TRC) és una instal·lació en el medi natural permanent, de caràcter turístic-esportiva, dissenyada per a la pràctica del Trail Running, i acreditada per la Reial Federació Espanyola d'Atletisme (RFEA).

Des del Departament d'Esports s'ha treballat aquests anys en el disseny dels tres circuits que es posaran en marxa. Un, ja acabat, serà de dificultat baixa i circularà per la marjal. El segon tindrà un recorregut de dificultat mitjana i tindrà com a element principal el castell de Bairén. El tercer i més difícil seria un circuit d'uns 15 km pel Mondúver. Aquests dos últims continuen treballant-se per a tindre'ls preparats en breu. La regidora d'Esports, Lydia Morant, ha incidit que "amb aquestes rutes pretenem posar també en valor els recursos naturals i patrimonials que tenim i perquè se'ns associe cada vegada més com un destí de referència en la pràctica esportiva". També es tracta d'una aposta pel turisme esportiu, convertint Gandia–La Safor en un destí de referència nacional per a la pràctica del Trail Runing no competitiu i que permet associar Gandia a les destinacions turístiques de naturalesa.