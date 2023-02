Yolanda Balaguer, actual alcaldesa de Oliva, ha sido elegida por unanimidad como candidata de Compromís a las próximas elecciones municipales de mayo en el transcurso de una Asamblea Extraordinaria del colectivo local que ha tenido lugar en el Restaurante Entremix de esta localidad de la Safor. En el acto estuvieron presentes el próximo candidato de la coalición a la Presidencia de la Generaltiat Valenciana Joan Baldoví, además de la diputada Natalie Torres y los directores generales Rosanna Seguí, de Comercio, Artesanía y Consumo, y David González, director del Institut Valencià d’Estadística y exalcalde de Oliva al que sucedió la propia Yolanda Balaguer.

Fue precisamente su antecesor David González, el primero en tomar la palabra para felicitar a la candidata y recordar que fue él quien personalmente la animó a formar parte de la candidatura de Compromís a las pasadas elecciones municipales. "Estoy seguro cd que eres la persona más preparada en este momento para ocupar la alcaldía de la ciudad de Oliva tras el bagaje realizado durante este tiempo”.

La candidata Balaguer dijo que estaba “con mucha ilusión y energía para reafirmarme en este reto para trabajar por mi ciudad, Oliva, con un grupo político con el que creo firmemente. Tuve la visión desde fuera como auxiliar administrativa, y luego como concejal de comercio y después como alcaldesa, he cubierto todas las perspectivas y la gestión ha sido muy importante. Son esos proyectos los que me ilusionan para seguir adelante. Reclamar e insistir a las administraciones superiores las necesidades que tiene Oliva. No pararemos nunca hasta que tengamos las cercanías de Renfe y mejoremos el transporte público que nos merecemos. Es un honor encabezar la lista de Compromís per Oliva. Este es un trabajo de equipo para trabajar en conjunto”.

Joan Baldoví dijo que “las personas que tenemos algún cargo debemos estar al lado de las personas de los pueblos. En los pueblos está la esencia de la política, de la de verdad. Cuando aprobamos algo en Madrid acaba repercutiendo en las alcaldías que la tienen que aplicar en sus municipios. Y por tanto darle todo mi cariño y mi estima, además de mi apoyo a Yolanda Balaguer, que es una alcaldesa valiente por asumir el reto y que seguro que dará grandes momentos de gloria a Compromís y a Oliva”.

El diputado y aspirante a la presidencia de la Generalitat por Compromís dijo que “la gratuidad de la AP-7 fue una reivindicación que hicimos nosotros desde el principio en las negociaciones en Madrid. Sin nosotros tal vez el ministro Ábalos habría tenido alguna otra tentación” y también señaló que "nosotros pedimos junto al anterior alcalde David González, la necesidad de la Ronda Sur de la AP-7 como una de las prioridades y dentro de poco será una realidad”. Finalmente se comprometió a que “si soy presidente de la Generalitat prometo que Oliva tendrá tren, y no tranvía. Porque hace falta vertebrar las comunicaciones en nuestro país”. También reivindicó una mejora de la Sanidad Pública, algo esencial en esta nuevo legislatura, además de la lucha por la cultura, la lengua propia y las tradiciones del pueblo valenciano.

El acto fue coordinado por la secretaria local de Compromís, Mercè Salelles, con la presencia de un centenar de personas.