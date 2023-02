Turisme Generalitat Valenciana, en els pressupostos per al 2023, continua apostant per Gandia en incloure l'Ajuntament com a beneficiari d'una subvenció per un valor de 160.000 euros. Aquesta ajuda suposa 60.000 euros més de la quantitat habitual que es concedia en aquesta línia, i té l'objectiu de «potenciar la ruta turística de la família dels Borja».

La quantitat posa de manifest la voluntat de la Generalitat per consolidar la marca "Territori Borja" a la nostra ciutat, que des del 2018 col·labora amb el Consell per consolidar la figura d'aquesta històrica família com un producte turístic de referència. Durant aquests quatre anys s'ha treballat des de la singularitat i especialització de Gandia a la marca Borja, i s'han impulsat diferents accions de dinamització i comunicació, que han contribuït a generar una oferta de turisme cultural de primer nivell, perquè els visitants puguen comprendre i descobrir la història i la influència dels Borja a terres valencianes. Amb aquesta ajuda, el govern municipal podrà continuar diversificant l'oferta turística, a partir d'un element tan singular, tan diferenciador i tan exclusiu com és la família Borja. Gandia continuarà promocionant una oferta cultural de productes i serveis que materialitze la promoció d'aquesta iniciativa i contribuïsca a la millora de la destinació, a la desestacionalització i a dinamitzar el sector turístic local. "Estem davant d'una magnífica notícia. És una important quantitat de diners que ens ajudarà a promocionar Gandia a través del Territori Borja. Treballar amb una figura tan exclusiva i emblemàtica com la família Borja ens ajuda a desestacionalitzar i competir millor. L'aportació de la Generalitat consolida l'estratègia establerta des del departament de Turisme de l'Ajuntament de Gandia que té com a objectiu posar en valor elements que ens ajuden a completar l'oferta de sol i platja", ha destacat el regidor de l'àrea de Turisme, Vicent Mascarell.