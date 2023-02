La regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç, Vicenta Ferrer, acompanyada d’Álvaro Martínez, representant de ZOOKÖ Agencia Creativa, ha presentat la campanya «Reciclart, 3 ERRES pel Clima", que busca estimular la participació ciutadana, des de l’àmbit de la llar, en la lluita contra la degradació del planeta mitjançant la reducció, la reutilització dels productes que consumim».

Com ha explicat Ferrer, aquesta és una de les accions dirigida al comerç finançada pels Fons Europeus Next Generation, dins del pla de recuperació, transformació i resilència. Hi forma part el comerç del Centre Històric i el Raval. «Hi ha altres accions dins la subvenció, com ara la web de Comerç o la geolocalització, que presentarem més endavant».

La campanya «3 R pel clima» (reduir, reutilització i recilatge) té com a protagonistes, d’una banda, els comerços dels Centre Històric Comercial Obert i del Raval, els quals tindran un cartell identificador dels participants perquè els xiquets hi puguen portar els residus per al reciclatge.

D’altra, l’alumnat de primera 6è de primària dels centres educatius de la ciutat. «Anirem als col·legis a repartir una creativitat desplegable amb indicacions perquè hi puguen crear una obra d’art a partir de material reciclat», ha indicat Martínez. L’alumnat, amb la col·laboració de la seua família, podrà presentar el seu treball a un concurs a través de la web www.reciclart.gandia.org. Hi haurà 15 premis de 100 euros. El termini per a participar i pujar l’obra és del 20 de febrer al 3 de març. Del 3 al 25 de març tindran lloc les votacions on-line. I el 14 d’abril es coneixeran els resultats.

Segons l’INE cada persona produeix 473’3 kg a l’any. I es podria reciclar el 82% dels residus.