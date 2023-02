El Museu Arqueològic de Gandia (MAGa) ha inaugurat una nova sala expositiva permanent: "Bairén. El llegat d’Al-Andalus". es tracta d'una proposta museística sobre el món islàmic a la vall de Bairén. Una passejada per la Safor arqueològica a través del patrimoni andalusí per a seguir coneixent aquesta i tantes altres fortaleses i castells de la comarca que actuen com a guardians muts de la història. Una de les més antigues i destacades va ser la fortalesa de Bairén.

"Més de 120 persones que van acabar passant en hora i mitja per la nova exposició permanent del MAGa ens aporta una idea de l’interés despertat. Cal agrair a tota la gent que hi ha treballat i, en especial, a l’arqueòleg municipal, Joan Negre, que hens ha permés gaudir d’aquesta proposta museística interessantíssima". La regidora de Patrimoni de Gandia, Alícia Izquierdo, ha explicat que, a partir d'ara, la ciutadanaia ja té les portes obertes de forma permanent, junt amb l'exposició "Els treballs i els dies", de dimarts a dissabte de 9 a 19 hores i els diumenges de 10 a 14. "Vos convidem a acostar-vos al museu i conéixer de primera mà l'enorme i ric patrimoni històric que el nostre territori guarda del seu passat islàmic". L’edificació de la fortalesa de Bairén va lligada a la consolidació del califat de Còrdova, que va impulsar aquest tipus de fortificacions com a punts des d’on exercir el control sobre la població i optimitzar la recaptació d'impostos. Posteriorment, en època taifa, la fortalesa es va convertir en la seu d'una capital territorial dins els dominis de Dénia, al temps que les seues estructures defensives van créixer i es va afegir un nou recinte per donar cabuda als espais de servei necessaris.