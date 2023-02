El atleta de Bellreguard, Quique Llopis Doménech, ha puesto rumbo a Estambul, donde este fin de semana disputará el Campeonato de Europa absoluto en pista cubierta como integrante de la selección española. Vigente campeón nacional de 60 metros vallas con récord (7.48), afronta la competición con la máxima confianza y con el objetivo de consagrarse con un gran campeonato subiendo al podio.

Llopis correrá este Europeo tras completar una gran temporada en cuanto a resultados con victorias en el mitin de Valencia, la prueba del circuito oro de World Athletics en Karlsruhe (Alemania) y el Campeonato de España.

Quique se ve "muy bien, con mucha confianza tras dos meses con buenas sensaciones. Voy a intentar correr lo mejor posible y conseguir los objetivos".

Sobre la ausencia por lesión de Asier Martínez y el hecho de que aumente la presión sobre él comenta que "he hablado con Asier, le he dado ánimos y seguro que en verano dará su mejor versión. Somos del mismo año, llevamos mucho tiempo compitiendo juntos y somos rivales en la pista, pero fuera de ellas somos grandes amigos. Me ha ayudado mucho, me ha inspirado y me ha motivado a seguir trabajando y a seguir entrenando al máximo para conseguir grandes resultados. Viendo lo que ha conseguido es una motivación extra. En cuanto a mí, no pienso nunca si habrá mucha gente pendiente. Le quito importancia para quitar presión. Quiero ir a disfrutar y a correr".

El vallista del CA Playas de Castellón apunta que "este año he mejorado mucho en confianza y creo que puede salir un Europeo muy bueno. Quiero seguir con la misma confianza, la misma concentración y creo que saldrá todo. Somos 32 atletas en competición. Veo 31 rivales sobre la pista y voy a intentar hacerlo lo mejor posible, competir y consagrarme a nivel internacional consiguiendo un gran campeonato".

Sobre la opción de ganar alguna medalla, dice que "esa posibilidad está ahí, pero, insisto, voy a competir, a intentar dar mi mejor versión y si tiene que venir una medalla vendrá y si no a la próxima".

Después de Estambul el objetivo prioritario será el Mundial de Budapest: "La pista cubierta es importante pero el aire libre lo es más, es dónde está el atletismo puro y se me dan mejor los 110 que los 60 metros vallas. La pista cubierta hay que utilizarla como preparación para el aire libre y estoy con muchas ganas de afrontar el año porque me estoy encontrando muy bien".