El atleta de Bellreguard inicia este sábado su participación en el Europeo de atletismo, que se disputa en Estambul. Su primer objetivo es superar las eliminatorias. Quique Llopis se estrena a las 09.20 horas de este sábado, mientras que las semifinales son a las 08.30 horas y la final a las 19.05 horas, en ambos casos del domingo.

«Ya estoy descansado física y mentalmente, después de una semana de muchas emociones. Estoy con mucha confianza para el Europeo», relata Llopis. «Prefiero no pensar en los números del ranking. El atletismo no son matemáticas, sino repartirían las medallas antes de competir. Hay que mostrar la mejor versión», reitera un Llopis que está en a Estambul «a correr, competir, y que salga lo que tenga que salir».

El atleta, de 22 años, afronta su tercer Europeo en pista cubierta, un evento en el que nunca ha pisado la final, por ello, este es el paso que ve «más complicado». «No firmo ningún resultado, voy con la intención de luchar por todo», afirma.

«Las medallas y las marcas no me obsesionan. Me tomo el atletismo como algo para disfrutar y esa es la clave para que salga todo», señaló Llopis, que ostenta dos bronces en 110 mv en el Europeo sub23 y los Juegos Mediterráneos como palmarés.