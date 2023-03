La regidora de l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques, Liduvina Gil, acompanyada per Adriana Serlik, organitzadora del projecte «FEMart», Balbina Sendra, gerent del Palau Ducal i la comissariada de l'exposició i Llicenciada en Belles Arts, Irene Moreno, han presentat el projecte «FEMart Feminismes Infinits».

Es tracta d'una exposició col·lectiva de 18 dones joves artistes de Gandia, la Safor i altres llocs amb motiu del Dia Internacional de la Dona. S'inaugurarà dimartes que ve, día 7, a la sala Carròs i Centelles del Palau Ducal. Abans, a les 19 hores, s'obrirà una part de la mostra amb set obres a la plaça Tirant de la ciutat. L'exposició es podrà vore fins el 9 d'abril.

Les artistes que exposen són Alba Llopis, Alba Ramírez, Amanda Cerdá, Amanda Gwendoline, Andrea Verdeja, Ángela Álvarez, Candela Bohigues, Carola Woodward, Hannah Emily Gair, Irene Moreno, Isabel Lluch, Julia Esteve, Kenza Benhaddou, María Dolores Furió, María González, Marta Lluch, Noa Fornás y Verónica Cortés.

Hi haurà fotografies, il·lustracions, escultures, dibuixos i pintures realitzades per dones que mostren amb el seu treball la reflexió personal al voltant de la figura de la dona i la seua perspectiva sobre el feminisme actual.

"La iniciativa té com a objectiu donar visibilitat a l'obra de 18 dones artistes menors de quaranta anys. Vull agrair al Palau Ducal com sempre la seua col·laboració i us esperem a tots el 7 de març a les 19.30 hores a la Sala Carròs i Centelles", ha expressat Gil.

Per la seua part, la comissariada ha possat en valor el treball de les institucions públiques que "presten el seu espai a les noves generacions de dones perquè puguen exposar les seues obres, ja que hui és molt difícil mostrar l'art que es crea". "Hi ha obres de molta qualitat i diferents amb l'objectiu de què aquest tipus d'exposicions tinguen una continuïtat en el temps", ha assenyalat Moreno.

La gerent del Palau Ducal, Balbina Sendra, ha explicat la proposta que van rebre per a fer l'exposició a aquest espai: "Quan ens van tornar a proposar una exposició de dones volíem recolzar la iniciativa i esperem que acudisca molta gent perquè els noms de les artistes són de molta qualitat".

Finalment, Serlik s'ha mostrat satisfeta "per donar el relleu de DonArt a aquest FEMart a la comissariada Irene Moreno" i, a més, ha remarcat la rellevància de les dones expositores: "Recomane que visiten aquesta exposició perquè és meravellosa, són dones joves que tenen una gran vida artística".