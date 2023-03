La regidora de Joventut, Lydia Morant, acompanyada pel vicepresident del Consell Jove de Gandia i responsable d’activitats externes i associacionisme, Adrià Ordines, i la tresorera i responsable de campanyes del CJG, Sara Gil, han presentat aquest matí la campanya d’informació i sensibilització del CJG dirigida a la població jove perquè durant les Falles practique sexe segur. El lema és: "Si en Falles folles, fes-ho segur".

"Aquesta campanya és ara més que mai necessària. Hem de fomentar i incentivar l’ús del preservatiu entre els joves ja que hem tingut un increment de les malalties de transmissió sexual entre aquesta franja de la població", ha assegurat Morant.

A més, també s’oferiran de manera gratuïta a les instal·lacions de l’Espai Jove, a la Plaça del Tirant, ja que «a vegades un impediment per a comprar-los és la qüestió econòmica i d’aquesta manera si tenen necessitat podran acudir i recollir-los», ha afegit la regidora.

Gràcies a la col·laboració del Centre de Salut Pública de Gandia, el Consell dels Joves repartirà milers de preservatius durant els pròxims dies als casals fallers de Gandia, a més de fullets informatius, xapes i altres elements amb frases i missatges de la campanya.

"Aquesta campanya és per a sensibilitzar als joves i no tant joves de l’ús del preservatiu per previndre les malalties de transmissió sexual i embarassos no desitjats", ha assenyalat Gil.

«Durant tot l’any es pot acudir al Consell Jove de Gandia i a partir del dia 15 estarem pels casals falleres repartint-los també», ha conclòs Ordines.