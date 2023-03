Escolapias Gandia ha inaugurado la muestra titulada ARTniversari, una exposición colectiva que recoge obras de los alumnos que han pasado por sus aulas de Bachillerato de Arte durante los últimos 10 años. La exposición se puede visitar hasta el 9 de abril en la Casa de la Marquesa, con entrada gratuita.

ARTniversari fue inaugurada por el alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto. Además, asistió al evento Vicent Todolí, comisario de arte contemporáneo que ha dirigido varios museos a nivel internacional incluida la Tate Modern de Londres, con quien pudieron dialogar los jóvenes artistas en un acto previo a la inauguración. Después hubo una actuación musical en el jardín de la Marquesa.

En ese acto, Domingo Vayà, exdirector del centro docente y ahora responsable de la Fundació Escolàpies, se dirigió a los presentes en un discurso que reproducimos a continuación:

Alcalde de Gandia i exalumne J. Manuel Prieto, Regidor de Cultura, Nahuel González, Regidors de l’Ajuntament de Gandia, Vicent Todolí. Em permetreu que en la seua presentació m’estenga un poc més. Vicent, persona senzilla, tranquil·la i inquieta. És un dels noms clau al món de l'art contemporani, conegut per haver sigut director d'un dels museus més importants del món, la tate modern, la qual va rellançar durant el seu mandat. Abans havia dirigit diversos centres d’art, com l'IVAM de València, Museu Serralves d’Oporto...

Ja fa uns anys, va decidir abandonar la direcció de museus, rebutjant diverses ofertes, per tornar a palmera, la seua població natal. Des de allí compatibilitza l’assessorament a diverses fundacions i artistes de renom, nacionals i estrangers, amb l’activitat citrícola en la Todolí Citrus Fundació que, amb una superfície de més de 45.000 m2, actua com a nucli impulsor d’investigació, difusió i educació en temes agrícoles, mediambientals, històrics, culinaris i gastronòmics. Gràcies, Vicent, per estar hui amb nosaltres.

Continuem en les presentacions. Representants del Banc de Sabadell, Carlos i Albert. Paloma, companya en la la titularitat de Fundació Escolàpies, professors, famílies, amics i amigues, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest ARTniversari.

No m’agradaria continuar sense disculpar l’assistència de dos persones que hui hagueren desitjat estar ací, però que una per motius de treball i l’altre per motius familiars (no ha succeït res greu, tot el contrari) no han pogut acompanyar-nos: Desi moreno, religiosa escolàpia i Directora de la Fundació, i J. Manuel Orengo, patró de la Fundació Escolàpies

I no, no m’he oblidat de l’alumnat i exalumnat que ens acompanya (alcalde… també has de sentir-te al·ludit), que hi són els vertaders responsables de què hui estiguem ací. Gràcies. Infinites gràcies. És la primera vegada que prepare un discurs escrit, normalment sempre he escrit idees i després les he desplegat, però donat que qui tanca els parlaments, més enllà de polític, és periodista i poeta i fa uns discursos excepcionals (ha estudiat en un bon col·legi) he decidit preparar-lo el millor que he pogut.

Voldria articular les meues paraules, en un símil d’aquella cançó que de segur coneixeu. En 2013 podríem dir… fa 5 anys que tinc 5 anys… el nostre batxillerat complia per aquell temps 10 anys hi ho vàrem commemorar al Teatre Serrano, en un acte de compromís amb la nostra ciutat i amb la nostra comarca. Teníem força per començar un nou projecte i eixe mateix any, 2013, Escolàpies Gandia obria una nova modalitat de batxillerat: l’artístic. Hui, repetim la frase, fa 5 anys que tinc 5 anys, però ara celebrem un ARTniversari, ací, a l’emblemàtica casa de Cultura de la Marquesa, el del Batxillerat Artístic. He sentit en diverses ocasions dir a l’alcalde que una ciutat es vertebra, entre altres, amb l’humanisme social que cada persona aporta. Els centres educatius, també deurem vertebrar la nostra ciutat, aportant a la societat la millor educació de la nostra joventut. Una educació que forme a les millors persones i als millors professionals. Una educació solidària i igualitària. L'educació no ha de ser conservadora, ha de ser renovadora, revolucionadora, transgressora... Una educació basada en la llibertat responsable. Per finalitzar, fa cent anys que té cent anys, una institució fundada per Paula Montal i Fornés. Una institució amb la missió d’educar a les joves en una societat en, la què l'accés de les dones a l’educació era molt limitat, per no dir nul·la. Una institució amb un quart Vot, el de l'educació.

El lema de les Escolàpies és Fe i Cultura. La cultura que hui presentem i no únicament en forma d’art, sino també de música i tot, de la mà del nostre alumnat i exalumnat. Gràcies a tots per la vostra presència i enhorabona als artistes.