Los partidos políticos suelen tener en las fallas una buena cantera de candidatos y candidatas. No hay año en el que algún partido no sume a su proyecto a personas que están ligadas, de alguna forma u otra, a la fiesta. El objetivo no es otro que arrastrar el máximo voto posible de un colectivo que suele mover a mucha gente. Y si se trata de cargos como el de Fallera Mayor o presidente o presidenta de algún colectivo o de la propia Junta Local, más aún por la visibilidad que les da.

En este caso, el paso lo ha dado Projecte Oliva. La formación que encabeza Yolanda Pastor ha anunciado, a través de sus redes sociales, el fichaje para su lista electoral de Ramona Pérez Cots, la primera presidenta en la historia de la Federació de Falles d'Oliva. Aunque no se ha desvelado qué número ocupará en la lista, fuentes del partido consultadas por este periódico aseguran que estará situada en puestos de salida, es decir, entre las primeras posiciones para poder acceder como concejala. En el vídeo, la propia presidenta de la FdF explica que hace 28 años que trabaja en una gran empresa de la Safor como asistente de dirección y que sus principales virtudes son "el trabajo en equipo, proactividad y saber escuchar a la gente y valorar todas las opiniones". Pérez señala, además, que su decisión de sumarse a PRO se debe a que "creo en este proyecto y pienso que Oliva necesita un cambio". Por su parte, la candidata a la alcaldía, Yolanda Pastor, que la acompaña en el vídeo, asegura de ella que es una mujer "fuerte, firme, valiente y decidida", motivos por los que han pensado en ella para formar parte de la candidatura. Cabe recordar que PRO fue el partido ganador de las elecciones del 2019 y que estuvo a minutos de gobernar con Compromís. Actualmente cuenta con seis concejales en el ayuntamiento.