Aquest dissabte 22 d'abril, en horari de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h, la plaça del Tirant de Gandia acollirà una jornada Gaming on els més joves seran els protagonistes. Així ho ha anunciat aquest matí la regidora de Joventut, Lydia Morant, acompanyada per la tècnica del departament, Andrea Badal, en roda de premsa.

Les activitats que es podran realitzar són: realitat virtual, Playstation 4 i 5, Nintendo Switch, simuladors de conducció, futbol sala, minigolf, beisbol i softboll.

«Aquest tipus d'activitats són molt demandades pels joves, tant les activitats tecnològiques com les esportives, per tant, és una bona manera d'ajuntar en una sola jornada totes aquestes activitats», ha comentat l'edil.

«També és una bona oportunitat per a tots aquells joves que els agrade jugar en línia que puguen acostar-se a jugar allí i conéixer altres joves amb els mateixos gustos», ha afegit la responsable del departament de Joventut.

Per tal de crear un estímul entre els visitants, hi haurà un sorteig d'uns cascos entre els assistents i un torneig de FIFA23 en la PS5. Aquestes activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia.

Badal, per la seua part, ha destacat «la importància d'aquest tipus d'activitats pel foment de l'oci juvenil, molt important hui i, a banda, previndre l'oci de consum». Finalment, la tècnica ha conclòs explicant que aquestes activitats «van dirigides a que els joves puguen practicar esports físics així com digitals perquè ambdós no són incompatibles».