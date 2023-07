Aquest estiu, durant l'última setmana de juliol (concretament, des del dia 24 fins al 28), tindrà lloc a la comarca de la Safor, a la ciutat de Gandia, el III Campus Musical Vicky Foods, una excel·lent iniciativa que ha començat a caminar i amb la qual es pretén enaltir valors com la cultura de l'esforç, la vida saludable o la sostenibilitat.

En aquest sentit, el dimarts es va dur a terme la presentació del concert de cloenda d'aquesta tercera edició a l'Ajuntament de Gandia. Durant l'acte de presentació, el CEO de l'empresa Vicky Foods, Rafa Juan, va destacar que "la música és part intrínseca de les nostres vides i, en la nostra Comunitat, la sentim de manera especial. És per això que, amb la nostra Fundació Vicky Foods, hem decidit impulsar per tercera vegada el Campus Musical Vicky Foods, un projecte orientat a joves músics que comença en temps durs i difícils, però que, amb la il·lusió i l'esforç de tots els que participen, estem convençuts que es consolidarà en el futur".

Per la seua banda, el director d'aquest III Campus Musical, Vicent Mengual, va agrair públicament el suport incondicional de la Fundació Vicky Foods -una fundació amant de la música, la qual també és patrocinadora del Palau de les Arts Reina Sofía, a València- "És tot un plaer que un grup tan important com Vicky Foods aposte per la cultura, per la dinamització cultural de la societat i pels joves talents", va indicar Mengual.

Per part de l'Ajuntament de Gandia, l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, ha donat la benvinguda al Campus Musical Vicky Foods. “És una iniciativa que enriqueix tota l'oferta cultural que presentem a l'estiu, al temps que suposa formació per als nostres joves i dinamització de l'entorn. Hem d'agrair-ne la implicació i que hagen apostat per aquesta ciutat”.

D'aquesta manera, el III Campus Musical Vicky Foods es converteix en tot un referent en l'àmbit musical del territori valencià que fomenta la posada de coneixements en comú, la millora individual a escala tècnica, l'esforç o l'entrega màxima a l'esperit artístic i creatiu dels alumnes.

"Vivim a una societat on valors tan importants com el respecte a l'entorn, l'arrelament al territori o el coneixement de les nostres tradicions està devaluant-se", ha posat de manifest Vicent Mengual.

Per tal motiu, amb aquest campus es pretén que, tots aquests valors, units amb l'experiència de conéixer gent nova i tot allò que envolta a la disciplina musical (foment de l'activitat artística, consciència del treball en equip, recerca de l'excel·lència professional i personal, vida activa, millora de la salut física i mental, esperit de sacrifici, descobriment de l'entorn natural, etc.) lideren les noves generacions del futur.

A més, l'esperit solidari també està present al III Campus Musical Vicky Foods, ja que el cent per cent de la quota d'inscripció -40 euros per persona- serà donada de forma íntegra a la Fundació Iker Casillas. "Amb aquesta mesura fomentem l'esperit solidari i posem de manifest la necessitat de crear un món més equitatiu, ajudant les persones que més ho necessiten", ha recalcat el director d'aquest Campus Musical.

La Fundació Iker Casillas treballa per a millorar les condicions de vida dels grups més desafavorits del nostre país mitjançant la creació de programes d'educació i desenvolupament emprant l'esport com a eina indispensable per a aquesta.v Alhora lluita contra el despoblament rural del nostre territori creant campus esportius per a joves en zones d'alt risc de despoblament.

El III Campus Musical Vicky Foods, que també compta amb el suport de l'Ajuntament de Gandia, la Unió Artístico Musical Sant Francesc de Borja de Gandia, la Societat Musical de Benirredrà i les empreses Teika i Pavasal, està destinat a tots aquells músics que estiguen cursant actualment ensenyaments professionals de música o que tinguen la prova d'accés a ensenyaments professionals aprovada.

Les inscripcions finalitzaren el passat mes de maig i en aquesta edició s'han batut tots els rècords amb més de 150 alumnes inscrits.

Cal destacar que, en finalitzar el III Campus Musical Vicky Foods, es farà entrega d'un diploma acreditatiu d'assistència amb un total de vint hores de formació a totes les persones que hi participen.

L'equip pedagògic està conformat per un planter de luxe amb músics de reconegut prestigi com: Àlex Puchades (orquestra) i Vicent Mengual (banda) en la part d'agrupacions; Àlex Puchades, Àngela Traver i Cristina Bernal en corda; Andrea Costa, Enrique Sapiña, Jorge Clemente, Juan Francisco Torres i Vicent Benavent en vent fusta; o Josep Gómez Nicolau Morera, Roman Pons, Guillem Agud i Xavi Cabrera en vent, metall i percussió.

Les classes i els assajos es portaran a terme a l'aire lliure pels carrers i places de Gandia en un ambient distés -a excepció de les sessions dels instruments de corda que es realitzaran a l'Escola de Música de Gandia per a optimitzar els recursos- amb la intenció que músics de nombroses procedències socialitzen i intercanvien coneixements i s'intercanvien entre ells coneixements i sensacions, per als quals suposarà un enriquiment cultural impagable.

Així, el III Campus Musical Vicky Foods suposa el somni complit d'un equip de músics amb vocació. És la suma d'emocions, experiències, reptes i noves amistats amb les quals compartir les seues passions i, sobretot, el lloc ideal per a il·lusionar-se, créixer i ampliar els horitzons com a músics.

En definitiva, un campus que, a més de la creació de vincles personals i de tot allò que envolta a la disciplina musical -la pràctica conjunta, la constància en la pràctica diària o la perseverança- és una ocasió única per a aprendre i millorar de la mà dels millors professionals. I, al mateix temps, gaudir de la música en convivència, en on ambient i en una magnífica companyia.