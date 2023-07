Un total de 385 xiquets i xiquetes estan gaudint aquest mes de juliol de l’escoleta de conciliació gratuïta posada en marxa per l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. L'elevada demanda de famílies que volien inscriure els fills en aquesta escoleta ha obligat la Regidoria de Serveis Socials a fer un esforç per a atendre tots els menors, així que s'ha ampliat l'oferta i en total hi ha 317 escolars en el CEIP Alfàndec de la localitat i 68 més en l’escoleta de la platja.

Fins al pròxim 31 de juliol, els menors d'entre 3 i 12 anys compartiran jocs i tallers, a més de fer excursions. Són propostes que fomenten els valors del respecte al medi ambient, l'educació i la solidaritat, entre altres, o de més lúdiques com l'espectacle de màgia del qual van gaudir ahir de matí a la Casa de la Cultura. És una escoleta que està en marxa de 9 a 13.30 hores i que, a més té, l'opció d’escola matinera de 8 a 9 hores. Tot això per a oferir a les famílies la conciliació durant aquest mes d'estiu. Aquesta setmana l'alcaldessa i la regidora de Serveis Socials han visitat l’escoleta per a conéixer de prop les activitats que hi duen a terme, així com les sensacions dels monitors sobre el funcionament, i també es van acostar a la Casa de la Cultura per a presenciar l'espectacle de màgia del mag Barral. L’alcaldessa Lara Romero ha assenyalat que l’escoleta de conciliació gratuïta és una proposta que “brinda suport a les famílies treballadores i està inspirada en la importància de l’educació i es converteix en un espai enriquidor per al xiquets i xiquetes, a més de divertir-se”. Amparo Bo, regidora de Serveis Socials, ha volgut valorar la faena dels monitors, que fan que tots els menors gaudisquen de les activitats i ha afegit que el seu departament continuarà treballant per “un futur brillant per als nostres xiquets, alhora que ajudem també les famílies en la conciliació”.