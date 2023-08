El Trofeu de Xeraco ha començat este dilluns al trinquet de la localitat amb la disputa de la primera semifinal en la qual Montaner i Tonet IV han superat Salelles II i Brisca pel resultat de 25-0.

El resultat diu de la superioritat dels vencedors, que han guanyat amb autoritat i còmodament. Al dau n’ha tingut prou amb la contundent treta de Montaner i les rematades de Tonet IV per a anotar amb autoritat mentre que al rest han aprofitat que el primer colp dels blaus no arribava massa violent per a restar i passar de seguida a l’atac.

Així les coses, la parella de roig ha complit amb les expectatives, però no la de blau, on Salelles II no ha espentat el que podria mentre que Brisca ha estat desaparegut per moments.

La segona semifinal es jugarà este dimarts, la qual cosa implicarà que no hi haja partida al trinquet d’Oliva. El cartell ha estat modificat per la baixa forçosa de Vercher, amb molèsties en una cama. El seu lloc l’ocuparà Marrahí per a formar parella amb Canari mentre que en la contra estaran Vicent i Seve.

L’absència del jugador de Piles és significativa, perquè probablement és el rest en millor forma del moment, però l’entrada de Marrahí és una garantia. La semifinal manté el seu nivell i continua sent una partida que pot oferir un gran espectacle si tots quatre contendents juguen al seu nivell.

Els vencedors acompanyaran a Montaner i Tonet IV en la gran final que tindrà lloc el dilluns de la setmana que ve, dia 7 d’agost.