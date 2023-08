La sisena edició del Potries Music Fest es celebra de dijous a diumenge (del 10 al 13 d’agost) amb més concerts i més activitats, com la poesia, la gastronomia i tallers pedagògics.

Aquest dijous ha començat amb un doble concert de Duona i Clara Andrés, que ha reunit 110 persones. Els assistents van rebre la sorpresa sobre l’escenari de la col·laboració de Ausiàs Garrigós, director artístic del Potries Music Fest, al clarinet, i Lourdes Kleykens al violoncel.

La majoria dels concerts ja han venut totes les entrades, però encara queden per al concert dels pianistes Antonio Ozarzábal i David Six amb la participació de Josep Piera i Àngels Gregori recitant poesia, que es celebrarà el dissabte 12 a les 20.00 hores a la Casa de la Cultura. També queden entrades per al concert de Lia Sampay i Carles Dénia del diumenge 13 a les 21.00 hores al Parc de la Concòrdia.

La programació continua aquest divendres 11 amb Musicas Brutas Introducció a l’experimentació sonora», un taller musical de recursos i dinàmiques d'improvisació i creació sonora amb diferents objectes sonors i instruments. Aquesta és una activitat gratuïta programada a les 12 hores a la piscina municipal.

A les 20 hores del divendres actuarà el Trio Aayam, una banda nascuda a l’Escola de Música de Göteborg que creu en les tradicions. Açò serà al Museu de Cassoleria Àngel Domínguez.

El mateix divendres hi haurà des de les 21 hores una cercavila pels carrers de Potries a càrrec de SA For Dixieland, amb una música carregada de melodia, ritme, moments d’improvisació lliure i el vertader so del naixement del jazz. L’actuació és gratuïta.

Per a tancar el divendres, CMS Trio, un dels conjunts de jazz amb més nom en l’escena estatal dels últims anys. Jazz, flamenc, músiques llatines i ritmes de tot el món. El concert és a les 22.30 hores a la plaça del País Valencià i també gratuït.

Dissabte 12 d’agost la programació inclou les actuacions musicals d’Antonio Oyarzábal, un pianista solista i de cambra establit a Londres, i David Six, un pianista, compositor i multiinstrumentista d’Àustria. La vesprada-nit, entre les 20 i les 22 hores, es completarà amb un recital poètic de Josep Piera i Àngels Gregori. Tot serà a la Casa de la Cultura amb un preu de 15 euros.

La jornada acabarà amb un concert gratuït a la plaça del País Valencià de Noèlia Llorens «Titana», cantaora de cant valencià que presenta una nova proposta de melodies conegudes per tot el món.

Diumenge 13 d’agost serà l’últim dia del Potries Music Fest. A les 12 hores serà el torn d’Abraham Cupeiro, qui recupera i construeix diversos instruments, i interpreta amb ells música antiga i els mescla amb formacions modernes. Serà a la Casa de Cultura al preu de 5 euros.

A les 14 hores torna a actuar el músic austríac David Six, en este cas al Restaurant Cassoleta, pel que caldrà reservar plaça.

I per arredonir el festival d’enguany, Lia Sampay i Carles Dénia. La cantautora presentarà el seu últim treball, en el qual s’acompanya del guitarrista Adrià Pagès i on construeixen relats des de la senzillesa i la complicitat. L’artista gandià Carles Dénia sorprén al públic per la seua qualitat expressiva i musical. Procedent del jazz, ha aconseguit renovar les diverses fórmules de la música mediterrània. Cantant, compositor, guitarrista, arranjador i productor. Estes actuacions són a la plaça de la Concòrdia de 21 a 23.30 hores amb entrades a 15 euros.

Els que vulguen entrades han d’utilitzar la web musicfest.potries.org on també està tota la informació del festival.