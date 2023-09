Des de febrer de 2021 al juny de 2023 vaig treballar com assessor de l’Ajuntament d’Oliva en comunicació i promoció dels atractius d’Oliva i la seua ciutadania. No sols vaig fer fotos, que sí, en vaig fer més de cent mil, i vídeos, també un bon grapat. Però no sols dels membres del govern, com deien alguns fa a penes uns mesos. Els mateixos que ara aprofiten la menor i més absurda excusa per traure pit, el seu millor i més fals somriure i «posar» per a les fotos que es publiquen a les xarxes socials de l’Ajuntament.

Vaig fer entrevistes, reportatges, sessions fotogràfiques i vídeos, rodes de premsa i articles, publicacions, anuncis i recordatoris de les activitats que tots els centres educatius, organitzacions, associacions i col·lectius van organitzar.

Ho vaig fer el millor que vaig poder i saber. Fins i tot vaig tindre un reconeixement per part de l’Associació de Fibromiàlgia de la Safor, en una de les seues nombroses activitats en les que solia col·laborar la regidoria de Salut, que encapçalava el company regidor Miguel Monzonís.

Les i els que venien a canviar el «bombo y platillo» l’han intensificat en aquesta nova legislatura. PROjecte Oliva i la seua alcaldessa ara no para de nomenar nous càrrecs de confiança. En concret 3, dos per al seu grup i un per a UCIN, que tindrà quasi tants assessors (1) com regidors (2). La cosa és que l’assessora electa i nomenada és una dona que en els anteriors 4 anys ha sigut molt activa i crítica amb la situació d’abandonament de la ciutat, fins el punt en ocasions de ser ofensiva, agressiva i maleducada, sempre darrere del seu perfil de les xarxes socials.

La dona en qüestió és Natàlia Savall. Una persona que podria estar mantenint una reunió amb tu pel matí per a demanar una subvenció i ajudes per a l’Associació de la que ella és membre, reconeixent el treball d’ajuda que feia l’anterior govern municipal conformat per PSOE i Compromís, i per la vesprada criticant-lo per a poder seguir sumant punts en la seua carrera cap al càrrec públic que finalment ha aconseguit de la mà de Salvador Llopis i de l’Alcaldessa Yolanda Pastor. Aquesta dona és Tècnica Administrativa i supose que haurà treballat de valent per portar endavant la seua vida personal i familiar. Però no sembla que ara mantinga el mateix criteri a l’hora de valorar l’abandonament del poble. Ha desaparegut la crítica a canvi d’un sou.

Vaig tindre l’oportunitat de comprovar en el concurs amateur de Coca Dolça d’Oliva del passat mes de maig la falta d’escrúpols que la senyora Savall i algunes de les persones que l’acompanyaven, membres d’UCIN en la passada campanya electoral, tenien a l’hora de col·locar-se junt als i les membres del jurat del concurs, els i les participants i autoritats oficials per tal d’aparèixer en les imatges. Com que Salva Llopis no estava present en eixe acte no van dubtar ni un moment en ocupar un lloc, que no els corresponia, per tal de fer-se propaganda. Error de protocol. Cal prendre nota.

El passat 4 de setembre, davant de la casa consistorial, en un acte organitzat per l’Ajuntament d’Oliva condemnant l’assassinat masclista d’una dóna a Alzira, la senyora Savall, tampoc tenia molt clar quin era el seu lloc ni el seu paper en aquest minut de silenci. Les autoritats i els membres de la corporació municipal escollits pel poble en les eleccions del passat 28 de maig van deixar clar a qui volien en les fotos dels propers 4 anys i a qui no.

Com a consell, igual podria fer un cicle superior d’imatge i so: té 4 anys per davant i amb un sou de secretària de grup, que segons Salva Llopis, ronda els 1.500 euros nets al mes, no li suposarà una «fallida forçosa» per a la seua economia. Altra cosa és el que puga suposar per a les arques públiques, que segons Pastor i Llopis estan buides, però no per a «cometre» els mateixos errors que els seus antecessors.

«Ver para creer!», que diria un amic meu del barri del Pinet. Parlant amb companys i companyes periodistes sobre l’actualitat d’Oliva, el que també és vertaderament preocupant que 3 mesos després de la formació del nou govern, el portal de transparència encara no recull la declaració de béns de tota la corporació municipal ni els salaris dels 12 regidors de l’actual govern. Supose que ja no serà una prioritat per a l’equip de govern actual d’Oliva, com sí ho és viatjar a Itàlia amb les despeses pagades per a la meitat dels regidors delegats per promocionar la Setmana Santa olivera. «Ver para creer!», que diria l’amic del Pinet.