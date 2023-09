La XII edición de la TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador arrancó a las 8:00 horas del sábado junto al Hotel Oliva Nova Beach & Golf Resort con la presencia de las autoridades locales, responsables de Oliva Nova y, lógicamente, Alberto Contador y sus invitados de honor junto a los participantes. Una jornada con una climatología perfecta para disfrutar de una mañana de ciclismo junto a los exciclistas profesionales Alberto Contador y Joaquim “Purito” Rodríguez, además de Pedro Horrillo y el suizo Alex Zulle.

Los participantes se han enfrentado a una única distancia de 146 kilómetros y 2.538 metros positivos de desnivel con importantes ascensiones como la del Coll de Rates, Sa Creueta y la Vall d’Ebo.

Rivales y ahora amigos, Alberto Contador y Joaquim ¨Purito¨Rodríguez han disfrutado de una mañana de ciclismo con todos los aficionados y han llegado juntos a la línea de llegada con un apretado esprint. Ambos quiseiron resaltar el buen ambiente que pudieron vivir todo el día junto a todos los participantes. "Ha sido espectacular, el día nos ha acompañado en todos los sentidos, y esto es lo que nos gusta ahora que ya estamos retirados, disfrutar con la gente", declaró Alberto.

Por su parte, Joaquim “Purito” Rodríguez quiso destacar el recorrido por el que tantas veces ha entrenado en su época de corredor profesional. "Al principio por nombres no me ubicaba pero tal y como hemos ido pedaleando he recordado cuando entrenábamos aquí y realmente es una zona preciosa y perfecta para pedalear", dijo Purito.

En el kilómetro 40 estaba el punto caliente de la jornada con el tramo cronometrado de la ascensión del Coll de Rates de 6,6 kilómetros al 5,5% de desnivel. El premio patrocinado por Coca-Cola ha coronado al más rápido que ha sido Adelino Moll con un tiempo de 14 minutos y 15 segundos. Por su parte, la mujer que ha completado en menos tiempo la subida ha sido Hanna Tamoudi, que ha parado el crono en los 17 minutos y 24 segundos.

En esta edición, de los más de 2.000 ciclistas se contó con hasta 50 nacionalidades diferentes. Prueba del aumento de participación extranjera ha sido la llegada junto al Hotel Oliva Nova Beach & Golf Resort, con el francés Jeremy Roma como el más rápido con un tiempo de 4 horas y 15 minutos. Con el mismo tiempo, entró el belga Jef Teugels seguidos por el alicantino Adelino Moll.

En la categoría femenina, la primera en cruzar la línea de llegada fue la belga Elke Timperman con un tiempo de 4 horas y 37 minutos, Suzanne Clarke llegó con 4 horas y 45 minutos y la tercera clasificada fue Celestine Ieenknegt con 4 horas y 57 minutos.

A la llegada todos los ciclistas recibieron la medalla conmemorativa y pudieron disfrutar de la pasta party en el Hotel Oliva Nova Beach& Golf Resort.