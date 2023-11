L’oficina de Caixa Popular al carrer Cirilo Amorós de València ha estat l’escenari de la presentació de dos noves partides que definiran a campions. Les finals de la IX Copa Caixa Popular de raspall i de la V Copa 2 Caixa Popular de raspall s’han donat a conéixer en un escenari modern abans de viure’s sobre les lloses.

El trinquet d’Oliva acollirà este dissabte el duel pel títol de la IX Copa Caixa Popular de raspall amb la formació del Genovés, de Badenes, de Xeraco, i Tonet IV, per un costat; i els representatius de Castelló de Rugat, amb Ian i Brisca d'Oliva, per l’altre costat. Serà a partir de les 17.30 hores i amb la retransmissió en directe per À Punt.

Pel que respecta a la final de la V Copa 2 Caixa Popular de raspall caldrà esperar fins a este dilluns. En este cas, el títol es resol al trinquet de Xeraco entre David, de Xeraco, i Momparler o Boronat i Néstor, a les 18.30 hores en una final que serà emesa a través de Proximia TV.

L’acte ha comptat amb la presència dels pilotaris participants en els cartells de les finals a més de les següents autoritats: Juan Ureña, president de la Fundació per la Pilota Valenciana; Paco Alòs, director de Relacions Institucionals i RSC de Caixa Popular; Joan Mascarell, regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Oliva; i Ferran Calabuig, regidor d’Esports de l’Ajuntament de Castelló de Rugat.