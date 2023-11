L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna augmentarà en 6.000 euros la subvenció anual que atorga a les Falles de la localitat. Serà a partir del conveni de l’any 2024 quan s’incremente la dotació econòmica de la partida que rep la Junta Local Fallera, que passarà dels 25.000 euros d’enguany a un total de 31.000 euros.

Una notícia que esta setmana l’alcaldessa Lara Romero i el regidor de Festes, Carlos Torres, comunicaven als representants de la Junta Local Fallera i de les sis comissions de Tavernes de la Valldigna en una reunió.

El govern local recull la petició feta pel col·lectiu faller i farà un esforç econòmic per a ajustar l’actual conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i les Falles. Un suport econòmic que arriba amb la intenció de preservar i enriquir més la festa fallera i com a mostra del motor dinamitzador que representen les Falles en el teixit comercial i hostaler del municipi.

Un augment en la subvenció que no només reflecteix el reconeixement de la importància de la festa de les Falles a Tavernes de la Valldigna, sinó també el compromís continu del consistori amb la promoció de la cultura, la llengua, les nostres tradicions i la participació ciutadana.

L’alcaldessa Lara Romero ha explicat que amb este augment, "tot i que l’ajust pressupostari és molt limitat, queda palés que l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna vol continuar treballant amb la Junta Local Fallera i les sis comissions i, a la vegada, és una mostra del reconeixement de la importància de les Falles en el nostre municipi".

"Les Falles són un reflex de la nostra riquesa cultural i este augment en la subvenció contribuirà a consolidar les nostres tradicions i fer la festa fallera més gran. Estic convençuda que les Falles de 2024 seran millors que mai", ha manifestat l’alcaldessa Lara Romero.