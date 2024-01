José Luis Planes Tejada, "Canari" asegura que lleva jugando la Lliga Professional de Raspall (ahora CaixaBank) desde los 17 años y está para cumplir 33 el próximo mes de agosto. "Las he jugado todas menos una por culpa de una lesión", destaca.

Por su experiencia y sapiencia deportiva es el más indicado para valorar cómo se presenta la nueva etapa para la pilota, en su caso profesional, bajo la organización y el auspicio de la Federació de Pilota Valenciana, así como el campeonato de equipos de más prestigio.

Canari recuerda que "yo he pasado por todas las empresas que han gestionado la pilota profesional. Ahora arranca una nueva época. La Federació lo aglutina todo y, en teoría, es para que todo funcione mejor. Ahora ya no existirán conflictos de intereses, pero habrá que esperar algunos meses para valorar los resultados. El nuevo proyecto está aprobado por los jugadores y las jugadoras. El reto de la Federació está en contentar a los y las profesionales al mismo tiempo que a los clubes, es decir, los aficionados que juegan a pilota".

Canari destaca que "la Fundació de la Pilota Valenciana (Funpival) ha cumplido siempre con nosotros, incluso en la época de la pandemia. Hemos cobrado cada mes y se ha mejorado en todos los aspectos, aunque también ha habido cosas que podían haber sido diferentes".

Al preguntarle por la Lliga Pro 1 de raspall indica que "con los tríos y las parejas se recupera la esencia de la pilota", apunta el de Xeraco. "Con la Fundació eran tríos para que participarán más jugadores y ahora, con el nuevo modelo, se quedan fuera pilotaris que lo merecían y no están. Existe un filtro y juegan los mejores".

Cuando habla de equipo confiesa que "me encanta, no podía tener mejores compañeros. A Vicent me lo he criado yo desde pequeño y le dije que no me retiraría hasta que no disputará con él la Lliga. Además, tengo al mejor baix l'escala, que es Néstor. Les he dicho a los dos que estoy ante una de mis últimas oportunidades de ganar la Lliga. Tengo dos títulos de campeón y quiero el tercero antes de dejar la pilota. A mí me quedan dos años. Yo me hago mayor y la gente joven viene apretando mucho. Fíjate que juego con y contra jóvenes de 19 y 20 años. El futuro laboral ya no me preocupa porque soy profesor de Educación Física en un instituto de Tavernes de la Valldigna".

Para el "mitger" de Xeraco "la pareja más fuerte es la de Iván y Seve y si tuviera que elegir un trío sería el mío. Podemos ver un gran campeonato. Cuando se enfrenten las parejas las partidas pueden ser espectaculares y las parejas tienen que jugar mucho y bien para ganar a un trío. El único favorito es Tonet IV, que es el rival a batir, y tiene ganas de volver a ganar la Lliga. Los demás solo queremos derrotarle".

Ante su debut del lunes día 15 en el Trinquet de Xeraco, el jugador local advierte que "la Lliga no es cómo empieza sino cómo acaba. En una competición de diez jornadas se impone la regularidad. Este año no existen los descartes por la eliminación de equipos tras la primera fase y ya no tenemos esa presión. Puedes empezar mal pero hay tiempo de reaccionar".