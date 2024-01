Els equips Ajuntament de Xeraco (Vicent, Canari i Néstor), Ajuntament d'Oliva (Sallelles II i Brisca) i Ajuntament de la Llosa (Iván i Seve) són els primers colíders de la Lliga CaixaBank de Raspall Pro 1, després de la jornada inaugural del campionat.

El trío que representa a Xeraco va guanyar com a local per 25-10 a Moltó, Murcianet i Bossio (Aj. Barxeta) aquest dilluns. Els rojos van començar molt forts i es ficaren per davant al marcador. En el trio blau, Murcianet va estar molt intens i va mantindre amb vida al seu equip fins el 10-10.

L'equip de Vicent va continuar amb la intensitat, amb el rest de Xeraco especialment destacat des del dau, mentre que Canari va parar molta pilota. Per la seua part, Moltó no va tindre la seua millor vesprada i al final els blaus es quedaren ancorats en el 10, mentre que els seus rivals signaren el 25 i el triomf.

La parella de pilotaris d'Oliva es va imposar a Montaner i Tonet IV (Aj. Genovés) per 25-20 divendres passat a la localitat de la Costera, mentre que els de la Llosa també triomfaren dissabte a Bellreguard per 25-10 davant Marrahí, Lorja i Momparler (Aj. Castelló).

La segona jornada es juga des de divendres a diumenge que ve. El dia 19 al Trinquet Ciscar de Piles: Oliva & Castelló; el día 20 a la Llosa de Ranes: Xeraco & Genovés i el dia 21 a Ontinyent: La Llosa & Barxeta.