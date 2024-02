A las cinco de la tarde de este sábado vuelve la Lliga À Punt Comunitat al Municipal después de casi un mes sin que los aficionados/as de la UE Tavernes pudieran ver a su equipo.

En esta jornada, el equipo vallero recibe al Callosa Deportiva CF (Callosa de Segura) con la moral alta después de la victoria en Calp y también gracias a la buena racha del juvenil que, en cuatro partidos, ha conseguido diez puntos. Todo ello ha sido como un bálsamo para el club y, sobre todo, para sus incondicionales.

El conjunto alicantino que hoy juega en Tavernes es el penúltimo clasificado en la tabla con cinco triunfos, dos empates y diez derrotas, a pesar de que en su campo exhibió hechuras de gran equipo.

El partido que enfrentó a ambos conjuntos en la primera vuelta del campeonato finalizó con empate 1-1.

El Tavernes quiere aprovechar su gran momento físico ante un adversario del que se recela pues no se entiende su situación clasificatoria. El entrenador "roget" Edu Palomares ha recordado durante la semana que no quiere ningún exceso de confianza, tomando como referencia el partido ante el colista Xàbia al que no se pudo ganar.

Un Tavernes, según comenta "Tomaca", tiene que ser el mismo de la pasada jornada, es decir, sin fisuras, concentrado e intenso y "con el apoyo de la afición intentar conseguir los puntos en esta liga tan exigente en la que se pagan muy caros los despistes". Serán baja Esteban y Héctor.

Por otro lado, la junta directiva de la UE Tavernes, en palabras de su presidente, Toni Hernández, ha iniciado una promoción de pases-abonos para los aficionados al precio de 20 euros con el fin de poder captar más aficionados.