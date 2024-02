L'Ajuntament de Potries ha aprovat iniciar el tràmit per a què el Porrat de Sant Blai siga Bé Immaterial d’Interés Cultural. Ara fa un any, Potries rebia la bona nova, per part de la Conselleria de Cultura, de la declaració del Porrat de Sant Blai com a Bé Immaterial de Rellevància Local. Un tràmit que va començar en 2019 i que acabava amb l’aprovació d’esta figura de protecció patrimonial de caràcter local.

Segons l’alcalde de Potries, Sergi Vidal, "el Porrat de Sant Blai se celebra a Potries des de finals del segle XVII, i representa de ple l’essència de la cultura festiva i les tradicions valencianes". Per a Potries el Porrat constitueix un orgull identitari que ha arribat fins a l’any 2024 gràcies a la transmissió oral de milers de persones al llarg dels segles. Per això, "considerem que el Porrat de Sant Blai de Potries reuneix les condicions descrites en la Llei del Patrimoni Cultural Valencià per a ser reconegut com a Bé Immaterial d’Interés Cultural", diu l’alcalde. El plenari de l’Ajuntament celebrat aquest dijous ha aprovat per unanimitat la proposta de l'alcalde perquè el Porrat siga declarat Bé d’Interés Cultural i ha demanat al Consell Valencià de Cultura que faça un informe favorable a esta declaració, com en ocasions anteriors ja ho va fer indicant algunes recomanacions prèvies que Potries ja ha superat. També s’ha demanat un informe sobre la proposta al Departament d’Història de l’Art de la Universitat de València. La petició de declaració del Porrat de Sant Blai com a Bé d’Interés Cultural arriba a les portes de la seua celebració, que tindrà lloc entre divendres 2 i diumenge 4 de febrer. Potries espera multiplicar per 10 la seua població durant un Porrat amb una gran acollida, que ja té algunes de les seues activitats amb el cartell d’aforament complet penjat. La regidora de cultura i igualtat, Estela Sanchis, assegura que "hi ha almenys una activitat per a cada edat i cada gust, entre oci, cultura, art i gastronomia, per a què tot el món senta que forma part d’este Porrat". El programa de la festa del patró Sant Blai va començar realment aquest dijous amb el Porrat escolar amb fira d'atraccions, teatre de titelles i altres activitats per als xiquets, xiquetes i joves de tota la comarca. El matí del divendres es dedicarà a les mateixes activitats. Aquest divendres a les 18 hores s'inauguren les exposicions "Dones encontrades", de Macu Jordà, i "Entrenar la mirada feminista", ambdós a l'Ajuntament. A les 18.30 horas hi haurà bunyolada i xocolatada al pati de l'Ajuntament i, en acabar, s'anunciaran els guanyadors o guanyadores del concurs de teles "Art al carrer" i "RelaT a Potries". La jornada acabará a la mitjanit amb l'actuació del grup "The Luxe" a la carpa musical i amb entrada gratuïta. Dissabte, dia 3, és la festa del patró Sant Blai. La programació inclou la Ruta de l'Aigua teatralitzada a les 10 hores, la inauguració de la Fira Gastronòmica i Artesana a les 11 hores i la missa en honor al sant a les 11.30 hores, cantada per la Coral de Potries a l'esglesia dels Sant Joans. També dissabte hi ha previst un taller de fang en torns gratuït, l'actuació musical per als més menuts de Dani Miquel i un contacontes, tot això de matí. De vesprada destaquen la cercavila de dolçaines i tabals, la representació de l'obra de titelles "Sant Blai i la seua relíquia" a 2,50 euros l'entrada, una visita guiada al Museu amb tast de productes gastronòmics (4 euros) i l'actuació gratuïta del grup "Parrusa Riot". La nit està reservada per a la música amb les actuacions gratuïtes de "Nativa", "Dj Trapella" i "Plan B". El diumenge dia 4 està programada una cercavila amb la Colla de Cabuts El Llidoner d'Ador i, també abans de dinar, el sarao popular amb "La Comarcal". El Porrat de Sant Blai es tancará amb l'actuació musical gratuïta del grup "Amazonians" a la plaça del Cup a les 19 horas. La representació de l'obra de titelles, la ruta de l'aigua o el taller de fang, entre altres activitats, es repetiran durant el cap de setmana. Els veïns i veïnes a més dels visitants podran gaudir durant estos dies del Museu de Cassoleria d'Àngel Domínguez, d'exposicions als carrers, però també de la fira d'atraccions (sobretot els més menuts), la reliquía de Sant Blai i de la gastronomia local. Qualsevol informació es pot obtindre a l'Ajuntament, també a les xarxes socials o a la pàgina web municipal.