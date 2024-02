El Ayuntamiento de Benirredrà organiza la XV Volta a Peu a Benirredrà, que es la decimoctava y última prueba del Circuit Caixa Popular Safor Valldigna de carreras populares 2023-2024.

La prueba se corre este domingo, 4 de febrero a las 10 horas. El circuito, de 9 kms, tiene un recorrido semiurbano. La línea de salida y llegada será delante del Polideportivo Municipal. Habrá un punto de agua sobre el km. 4,5 y servicio de vestuarios y duchas en el Polideportivo.

A continuación se disputarán las carreras de menores a partir de las 11:30 horas (aprox.) para las categorías: Piponets (de 1 a 5 años), prebenjamines (de 6 a 8 años), benjamines (de 9 a 11 años), infantiles (de 12 a 15 años) y cadetes (de 16 a 17 años).

Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto en hombres como en mujeres. Las categorías de la prueba reina serán las mismas que marca el reglamento del circuito de carreras. Estas categorías serán tanto masculinas como femeninas.

También se entregarán trofeos a los tres primeros corredores locales tanto hombre como mujer, que estén empadronados en el municipio. Para los más pequeños habrá obsequios para todos.

Las inscripciones anticipadas tienen un precio de 6 euros y se realizarán en la página web www.crono4soprts.es. La inscripción se podrá realizar con tarjeta de crédito en la página web www.crono4soprts.es

Las inscripciones el mismo día de la prueba será de 10 euros y el corredor tendrá derecho a la bolsa, pero no a trofeo.

Los atletas tendrán que hacer la entrada a meta con el chip y el dorsal, el cual llevarán bien visible en el pecho durante el transcurso de la prueba. El dorsal se facilitará en el edificio del Ayuntamiento de Benirredrà, este sábado día 3 en horario de tarde desde las 18:00 hasta las 20:00 y el mismo día de la prueba a partir de las 8:00 hasta las 9.45h. Será descalificado quien no lleve el dorsal a la llegada, quien no finalice la prueba o quien no atienda las indicaciones de la organización.