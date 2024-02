La parella de pilotaris que representa a l'Ajuntament del Genovés, el xeraquer David i el local Ricardet, s'han classificat per les semifinals de la Lliga Caixabank de Raspall Pro 2 com a campions de la fase regular amb 9 punts.

David i Ricardet han assegurat el primer lloc després de la seua victòria davant l'Ajuntament de Castelló (Joan, Gabi i Javier) per 25-15 en la partida jugada aquest dimecres al Trinquet de Guadassuar.

El trío de Castelló també està classificat per les semifinals en segona posició en la primera fase de la competició amb 8 punts, mentre que les altres dos places se les jugaran els altres quatre equips competidors.

Gavarda, amb Favarero, Rafa i Verdú, sumen 5 punts; Càrcer (Ramón, Marc i Alejandro) en té 4 igual que el conjunt de la Llosa de Ranes (Boronat i el xeraquer Ibiza) i tanca la taula, provisionalment, l'Ajuntament de Xeraco, amb Ximo i Sergi, amb 3 punts.

Aquest divendres dia 9 de febrer al Trinquet Ciscar de Piles juguen la Llosa contra Gavarda i el dissabte a la llosa s'enfronten Xeraco i Càrcer.

Les semifinals, d'anada i tornada, estan programades entre el dilluns i dimarts dies 12 i 13 als Trinquets de Xeraco i Oliva i el divendres 16 i el dissabte 17 al Genovés i Bellreguard.

S’enfrontaran els quatre primers equips classificats de la primera fase. Jugant primer classificat contra quart, i segon contra tercer classificat.

Per guanyar el pas a la Final cal guanyar les dos partides de semifinals, si hi ha empat, on cada equip ha guanyat una partida, es jugarà un desempat en una nova partida.

La final és a partida única i accedeixen a aquesta els guanyadors de les semifinals.