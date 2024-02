Ibiza: "Ser campió és sempre especial però si damunt és al teu poble encara ho és més"

Andreu Boronat i Héctor Ibiza han inscrit aquest dilluns els seus noms com a primers guanyadors de la Lliga CaixaBank 2024. L'equip representant de l' Ajuntament de la Llosa de Ranes es proclama campió de la Lliga CaixaBank de raspall Pro 2 en la primera final de les cinc que es jugaran.

El rest natural de Castelló de Rugat i el mitger de Xeraco s'imposaren en la final disputada al Trinquet de Xeraco al també xeraquer David i Ricardet (Ajuntament del Genovés) per 25-15 després d'una emocionant partida i una escala plena de públic.

La partida va estar molt igualada des de l'inici. Al rest, dos joves realitats del raspall, David i Boronat; al mig, dos jugadors experimentats i amb experiència en finals.

L'encontre va ser dauer fins el 15-15, amb protagonisme per als dos rests. Ibiza va anar agafant joc mentre Ricardet no tocava tanta pilota com haguera desitjat i els blaus (Boronat i Ibiza) trencaren la treta roja per avançar-se al marcador.

Amb 15-20, David i Ricardet només tenien una opció, que era donar-ho tot. S'avançaren amb un 30 net, però Boronat i Ibiza equilibraren els quinzes i disposaren d'un primer val que no aprofitaren; la segona va ser la bona i Andreu i Héctor es proclamaren campions.

Participaren en el lliurament de trofeus i medalles Elena Durà, responsable de CaixaBank en la Safor; Avelino Mascarell, alcalde, i Evaristo Salom, regidor d'Esports de Xeraco; Salvi Pardo, alcaldessa de la Llosa de Ranes; Pablo Vilar, alcalde del Genovés; i Vicent Molines i Elena Gómez, president i vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana.

Héctor Ibiza Figueres, de 27 anys, ha estat un dels triomfadors de la Lliga Pro 2, la primera de la seua carrera esportiva encara que ha estat campió de la antiga Copa 2 en 2019 i 2022 i subcampió de la Lliga Professional de Raspall de 2022.

Ibiza, en acció, durant una partida de la Lliga. Darrere, el seu company Boronat / Fedpival

El mitger de Xeraco assegura que "aquest títol em fa molta il·lusió perquè és el primer que guanye al meu poble. Ser campió és sempre especial però si damunt és a casa encara ho és més", destacant "l'ambient que es va viure al trinquet, que estava ple de gent i, sobretot, d'aficionats locals, d'amics i familiars que van vindre a vore'ns, també al meu paisà David. Els dos vam rebre moltes felicitacions".

Ibiza diu que la clau d'haver guanyat el campionat ha estat en la constància: "hem anat de menys a més i la final ha sigut la nostra millor partida. Durant la Lliga hem tingut altibaixos, però mai hem baixat els braços".

Recorda també el pilotari xeraquer que ell i el seu company Boronat han sigut els únics que han superat dos vegades a David i Ricardet en esta Lliga: "en la primera fase remuntem un 0-15 en contra per guanyar 25-20 i en la final els tombem un joc al rest amb 15-15 en el marcador i acabem guanyant. Han estat dos partides molt igualades".