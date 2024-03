Premis Literaris Fallers de Gandia 2024

El passat dilluns, dia 26 de febrer, el saló d’actes del Museu Faller acollia l’acte solemne del lliurament dels premis literaris fallers d’enguany: El Premi de Poesia Joan Climent, el Premi de l’Ajuntament de Benirredrà al Millor Article de Llibret de Falla i el Premi del CEIC Alfons el Vell a la Millor Qualitat Literària Global d’un Llibret de Falla. Les falleres majors de Gandia, Marta Lozano Pérez i Daniela Serralta Miñana, presidien l’acte des de dalt de l’escenari, acompanyades pel president de la Federació de Falles. Junta Local Fallera de Gandia, Telmo Gadea Boix, i pel regidor delegat de l’Ajuntament en les Falles, Adrià Vila Flores.

Seien en llocs destacats l’Alcaldessa de Benirredrà, Elena Blanco Dols, qui anava acompanyada per la tinenta d’alcaldia i regidora delegada amb les Falles, Vicky Bordes Piquer; el president de la Societat de Foment d’Agricultura, Industria i Comerç de Gandia, Joaquín Barber Peiró; el conseller executiu del Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell, Emili Morant; el president de l’Associació Cultural Premi Iaraní, Pasqual Molina; l’expresident de la Federació de Falles Jesús Garcia Cànoves i els regidors municipals, Liduvina Gil, Miguel Àngel Picornell, Elena Moncho, Vicent Gregori, Esther Sapena i Manuel Millet.

El primer dels guardons lliurats fou el Premi de Poesia Joan Climent. El jurat d’enguany estava format per Manela Faus, professora de valencià, i Salvador Domínguez, catedràtic de llengües clàssiques, per part de la Federació de Falles, i per Pasqual Molina, en representació de Foment d’AIC. El president de la Societat de Foment d’AIC, l’entitat patrocinadora del premi, Joaquín Barber, fou convidat a pujar a l’escenari per a lliurar els guardons.

El secretari general de la Federació després de nomenar els quatre poemes finalistes, va anunciar que el jurat havia decidit que el segon premi havia sigut atorgat la poeta Ana Llopis García pel seu poema ‘Diàleg amb Joan Climent’, publicat en el llibret de la Falla Vilanova. Aleshores, foren convidats a pujar a l’escenari els presidents de la Falla, Vicente Faus Martínez i Ivan Castelló Server amb les reines de la Falla, Sandra Chover Gómez i Clara Ferrer Chàfer, per a rebre el xec de 250 euros per a la comissió, i la poeta guanyadora, que va rebre un altre de 100 euros, tot amb l’aplaudiment del públic assistent.

El Premi de Poesia Joan Climent d’enguany fou per al poeta Doménec Canet Escolano, pel seu poema ‘Luxúria’ publicat en el llibret de la falla Màrtirs, qui fou convidat a pujar a l’escenari junt amb els dos presidents de la comissió, Jaime López Gavilà i Juan Escrivà Calafat, i la reina de la Falla, Maria Sanchis Simó. De les mans de Joaquín Barber, la Falla va rebre el xec de 500 euros i el poeta guanyador un de 150 euros i, a més a més, l’estàtua Joan Climent, símbol de guardó. Tot seguit, fou convidat a llegir el seu poema. En acabar, tots baixaren de l’escenari i el president de Foment d’AIC, Joaquín Barber, s’apropà al faristol i va dir estes paraules: «La Societat de Foment d’AIC té la intenció de mantenir un intens contacte amb la societat gandiana i creguem que no hi ha millor manera de fer-ho que amb el patrocini d’este Premi de Poesia Joan Climent, que gaudeix ja d’una una estimable consideració en el món faller gandià.[...] Enhorabona a Doménec Canet Escolano, el poeta guanyador de l’edició d’enguany. Senyor Canet ha de saber que hui inscriu el seu nom en el quadre d’honor del Premi Joan Climent, on ja estan esculpits els noms més considerats i guardonats de la poesia escrita en la nostra estimada llengua valenciana.[...] Enhorabona a les comissions de les falles Màrtirs i Vilanova, en els llibrets de les quals estan els dos poemes guanyadors.[...] Gràcies a la Federació de Falles . Junta Local Fallera de Gandia per l’organització i a les comissions falleres les encoratge, el proper any, a retrobar-se en el camí que un dia traçà Joan Climent, el camí de millorar la poesia que es feia en les llibres de les Falles de Gandia».

El jurat del Premi al Millor Article de Llibret del 2024, atorgat per l’Ajuntament de Benirredrà, estava format per Eudald González, tècnic de Cultura de l’Ajuntament de Gandia; Xavier Ródenas Mayor, guanyador del premi en l’edició anterior del 2023, i Pasqual Ivars, en representació de l’Ajuntament de Benirredrà. Josep Antoni Valls anuncià que el segon premi era per a ‘Supèrbia Fallera’, escrit per Manolo Matoses Morant, de la Falla Màrtirs i, de nou, els dos presidents i la reina de la Falla Màrtirs van ser convidats a pujar dalt de l’escenari on la falla va rebre els 400 euros del segon premi i 100 euros per a l’autor.

La gran sorpresa de la nit fou quan s’anuncià que el millor article d’enguany era ‘Tant se val’. escrit per Telmo Gadea Boix i publicat en el llibret de la Falla Sagrada Família–Corea. Els presidents, major i infantil, de la comissió coreana, Diego Rufat Melo i Sergi Càrdenas Rufat, i les reines de la falla, major i infantil, Lidia Marín Marzal i Mar Muñoz Faus, pujaren a l’escenari a recollir el premi de 800 euros. Telmo Gadea, que ja estava dalt de l’escenari per la seua condició de president de les Falles gandianes, va rebre els 200 euros que corresponien al guanyador del premi i apropant-se al micròfon va dir que tots els anys escrivia sis o set articles que li demanaven les diverses comissió. Que enguany la seua falla de Corea li havia demanat, com a mísic, d’escriure’n un que parlara sobre les diferències entre una xaranga i una banda, un tema ja massa emprat i que aleshores ell el va plantejar amb la visió des dels mateixos músics, un relat al qual ell li havia afegit un to eròtic. La sorpresa acabà amb un fort aplaudiment per a l’autor.

Josep Antoni Valls demanà la presència dalt de l’escenari del conseller executiu del CEIC Alfons el Vell, Emili Morant, i llegí l’acta del jurat del Premi a la Millor Qualitat Literària dels llibrets de Falles 2024, convocat pel CEIC Alfons el Vell, que havia esta format per: Maria Carmen Fuixench Soler, Vicenta Llorca Climent i Anna Mª Igualde Garcia, el qual després de llargues deliberacions, havia decidit atorgar el premi a la millor qualitat literària global al llibret de la Falla Sagrada Família Corea, del qual el jurat volia destacar, sobretot, la coherència i la cohesió temàtica del llibre en el seu conjunt. A més, deia l’acta: «Cal posar en valor el llibret de la Falla de la Plaça del Mercat pel seu contingut atractiu i acurat i el llibret de la Falla Màrtirs per la qualitat de l’explicació del seu monument. El Jurat considerava molt positivament el record aparegut en certs llibrets a Vicent Andrés Estellés en l’any en què es commemora el centenari del seu naixement. A més, afegia el jurat, s’ha observat una milloria notable i increment de textos poètics dedicats a les falleres que cal agrair».

Els presidents i les reines de la Comissió de la Falla Sagrada Família-Corea foren convidats a pujar, de nou, a l’escenari on van rebre el document acreditatiu dels 300 euros del premi. Després, Morant feu estes paraules: «Esta ciutat pot presumir, i este és un bon lloc i moment per a fer-ho, d’una fecunda capil·laritat que entrellaça la cultura popular i les creacions més sofisticades i polides. En el cas concret de l’expressió literària, les Falles són un element clau d’eixa interconnexió entre la societat i l’escriptura. [...] La continuïtat entre la vida cívica i festiva i l’ambició creadora no és casual: és el resultat de dècades de dignificació lingüística i de complicitats conscients entre el món faller i l’esfera cultural i literària». I acabà exhortant el fallers: «Gaudiu desacomplexadament de les Falles, que són festa, cultura, bellesa i humor».